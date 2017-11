SUA sunt în ALERTĂ. Imaginile din SATELIT l-au dat de gol. PLANUL lui Kim Jong-Un, pus în APLICARE

Imaginile realizate din satelit în această lună pe un șantier naval din Coreea de Nord arată că Phenian-ul urmărește un ”program agresiv” pentru a construi primul său submarin operațional de rachete balistice, scrie protv.ro

Un proiect american de monitorizare a Coreei de Nord a pecizat că imaginile au fost realizate pe 5 noiembrie, arătând astfel activitatea intensă de pe șantierul naval Sinpo de Sud din Coreea de Nord.

“Prezența a ceea ce par a fi secțiuni ale corpului de presiune al unui submarin pe șantier sugerează construirea unui nou submarin, posibil submarinul SINPO-C, capabil sa transporte rachete balistice”, se arată într-un raport, potrivit The Telegraph.

În raportul americanilor se mai precizează că pe tot parcursul anului 2017 s-a continuat mișcarea anumitor piese și componente din diferite părți ale șantierului până în centru. Au fost observate și două obiecte circulare mari, care ar putea fi secțiuni ale submarinului.

Cu toate acestea, raportul a precizat că nu a putut fi observată nicio activitate care să dezvăluie pregătirile pentru un nou test al unei rachete lansate dintr-un submarin.

Recent commercial satellite imagery shows continued construction and activity at the Sinpo South Shipyard, indicating North Korea's efforts to build and deploy its first operational ballistic missile submarine. Read the latest and view the imagery here:https://t.co/du7u2s2pvX