Suflu nou la Fundația „Constantin Stere” din Bucov

Vineri, la Conacul-muzeu ”Constantin și Ion Stere din Bucov” (coordinator: Corina Mărășescu), a avut loc întâlnirea membrilor fondatori ai Fundatiei „Constantin Stere„ , in vederea actalizării statutului său de functionare. Principalul punct al ordinii de zi a fost numirea in funcția de vicepresedinte a dr.Narcis Dorin Ion – director al Muzeului Peleș Sinaia si reputat specialist in domeniu. La acest eveniment au mai fost prezenți o reprezentantă a Consilului județean Prahova si viceprimarul comunei Bucov.

Consiliul Director al Fundatiei se compune din cinci membri: Lia Maria Voicu – președinte, dr. Narcis Dorin Ion – vicepresedinte, Daniela Bratu, Mihai Rachieru si Ioan Popescu – membri. Președinte de onoare al Fundației este, in continuare, dna Suzana Stere Paleologu – soția lui Ion Stere (fiul lui Constantin Stere) - domnia sa având ideea creării Fundatiei in anul 2002, după ce, timp de zece ani, s-a zbătut pentru a recâștiga doar o mică parte din domeniul de la Bucov, respectiv conacul și un teren de 50ha, donate Fundației ”Constantin Stere”.

Parcul de la Bucov – asa cum îi spun ploiestenii, este unul dintre cele mai atractive locuri de odihnă și relaxare. Unul dintre punctele culturale de atracție ale locului de agrement se regășeste în zona centrală, denumită Aleea Scriitorilor, amprentată, prin lucrările de artă existente aici, de toți marii sculptori ai județului.





Bustul lui Constantin Stere și ale altor 10 colaboratori de la revista „Viața Românească” pe care publicistul a condus-o vreme îndelungată au fost amplasate pe Aleea Scriitorilor. De-a stânga și de-a dreapta statuii lui Constantin Stere stau chipurile, în bronz, ale scriitorilor Garabet Ibrăileanu, Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Alexei Mateevici, Liviu Rebreanu, Calistrat Hogaș, Gala Galaction, George Topârceanu, Al.Brătescu-Voinești. Toate aceste statui au fost realizate cu sprijinul fundațiilor Constantin Stere și Mihai Viteazul.

Un alt obiectiv al Fundației „Constantin Stere” a fost realizarea ansamblului sculptural „Armonia Unirii”, simbolistica unirii celor trei provincii românești – Ţara Românească, Moldova şi Transilvania. Opera aparține sculptorului prahovean Alfred Dumitriu.

Fundația „Constantin Stere” s-a implicat activ în restaurarea „Casei Constantin și Ion Stere” cât și în organizarea expoziței permanente din interior.

Un factor decisiv în readucerea amprentei originale l-a avut regretatul politician liberal Mircea Ionescu Quintus, ale cărui amintiri erau legate de domeniul Stere de la Bucov. În vremurile de atunci, povestea Quintus, venea la Bucov împreună cu tatăl său la sora acestuia, Aneta Stere.

Un alt obiectiv extrem de important al fundației, împreună cu Societatea cultural-istorică ”Mihai Viteazul”, este consolidarea relațiilor multilaterale cu Basarabia, locul de naștere al lui Constantin Stere. Au fost denumite școli cu numele său, iar în incinta unor astfel de instituții de învățământ, inclusiv in curtea casei sale din satul Ciripcău (Moldova), au fost amplasate busturi în bronz, ale marelui om politic basarabean.

Ioan Popescu