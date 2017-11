Supraviețuitorii atacului din Egipt povestesc prin ce au trecut: M-am ascuns sub cadavre ca să scap viu

Supravietuitorii atacului cu bomba si armat la o moschee din nordul instabilului Sinai egiptean, soldat cu 305 morti, dintre care 27 copii, vorbesc despre clipele de groaza prin care au fost nevoiti sa treaca, scrie 9am.ro



Un supravietuitor care a dorit sa ramana anonim spune ca a pierdut noua membri ai familiei in masacru, tatal sau numarandu-se printre cei ucisi la moscheea al-Rawdah Sufi, scrie digi24.ro, care citeaza CNN.

"Nimeni nu a iesit din moschee. Militarii au auzit focurile de arma de la unitatea lor si nu s-au miscat, chiar si ambulantele au fost prinse in foc", sustine martorul.





Un alt supravietuitor care nu a dorit sa-si dea numele a spus ca a stat ascuns sub cadavre pentru a nu fi descoperit de catre atacatori, avand in vedere ca dupa cele doua explozii atacatorii au intrat in moshee pentru a impusca supravietuitorii. El si-a pierdut fratele si nepotul in timpul atacului, gasindu-si mai tarziu fiul in varsta de 14 ani care s-a ales cu piciorul rupt.