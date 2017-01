Talibanii – jihadiștii „buni” pentru Rusia doar pentru că luptă cu NATO

„După mai mult de 15 ani de la începutul războiului SUA în Afganistan, guvernul rus ia în mod deschis partea talibanilor, – scrie Thomas Jocelyn, cercetător principal al Foundation for Defense of Democracies (Washington), într-un articol pentru The Daily Beast.

Săptămâna trecută, la Moscova, s-au purtat discuții cu privire la conflictul din Afganistan, cu participarea delegatiilor chineza și pakistaneza. Important, dar oficialii afgani nu au fost invitați. Cu toate acestea, cele trei țări au cerut lumii să dea dovadă de „flexibilitate” în ceea ce privește „talibanii”, care rămân cel mai periculos dușman al guvernului afgan. Rusia a declarat chiar că „talibanii” sunt un zid de apărare în războiul împotriva ISIS.

La rândul său, armata SUA vede în noua prietenie a Moscovei cu „talibanii” un alt pas spre subminarea eforturilor NATO care lupta cu jihadistii din „Al-Qaeda” (aliata talibanilor) și „ISIS” în fiecare zi.





Potrivit Reuters, purtătorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat că China, Pakistan și Rusia au căzut de acord asupra „unei abordari flexibile a problemei retragerii unor persoane afgane din lista de sancțiuni personale, ca parte a eforturilor de a stabili un dialog pașnic între Kabul și mișcarea talibanilor”.

„Talibanii au manipulat mult timp negocierile cu Statele Unite și țările occidentale, folosindu-le de acestea drept motiv pentru a elimina sancțiunile internaționale care limitează capacitatea liderilor săi de a calatori în străinătate pentru strângere de fonduri și în alte scopuri, și nu au oferit nimic serios pentru instaurarea pacii”, – scrie autorul.

„În ciuda acestui fapt, Rusia susține acum diplomația ipocrita a „talibanilor”, pretinzând că ISIS este o amenințare mai gravă. Este un joc pe care rușii îl desfșoare deja mai mult de un an”, – spune Jocelyn.

În decembrie 2015, Zamir Kabulov, emisarul special al lui Vladimir Putin în Afganistan, a mers atât de departe încât a spus că „interesele talibanilor” coincid în mod obiectiv cu ale noastre”, atunci când este vorba despre lupta cu susținătorii șefului ISIS – Abu Bakr al-Baghdadi. Kabulov chiar a recunoscut că Rusia și „talibanii” au „canale pentru schimbul de informații”, potrivit The Washington Post.

„Astfel, această legitimitate oficială, oferita de Rusia talibanilor, nu se bazează pe fapte, ci este folosita ca o modalitate de a submina în mod semnificativ guvernul afgan și forțele NATO și pentru a-i sprijini pe militantii jihadisti” – considera generalul John Nicholson, comandantul forțelor americane din Afganistan. Nicholson nu se deda la speculații cu privire la motivația Rusiei în sprijinirea talibanilor, limitandu-se în a spune ca, „desigur, există o competiție cu NATO”.

„Nu există nicio îndoială că acțiunile ISIS din Afganistan s-au intensificat foarte mult după declararea de catre Baghdadi a așa-zisului ”Califatul Islamic” în 2014. Cu toate acestea, după cum a subliniat în mod corect Nicholson, oamenii lui Baghdadi nu si-au extins controlul în acest teritoriu, iar talibanii sunt o amenințare mult mai mare în Afganistan decât oamenii lui Baghdadi”, – spune autorul.

In ciuda acestui fapt, rusii continua să insiste asupra pericolului ISIS. Argumentul lor se bazează pe ideea că ISIS este o forță „globală”, care nu trebuie nesocotita, iar talibanii sunt doar o banda „locală”, deloc periculoasa.

În plus, „Al-Qaeda cunoaste bine pietrele submairne ale strategiei ISIS și destul de logic a decis să ascundă amploarea influenței și operațiunilor sale în Afganistan. Planul „Al-Qaida” a funcționat atât de bine, încât rușii ar vrea să ne convingă să credem că talibanii, vechi aliați „Al-Qaeda”, ar trebui să fie luati în considerare ca posibili parteneri, spune Jocelyn.

Emisarul lui Puitn susține că Rusia se așteaptă ca „noul președinte, [Donald] Trump, sa contureze politica sa privind Afganistanul”, înainte sa se stabileasca (la Moscova) ce curs ar trebui să fie promovat mai departe.

„Ceea ce administrația Trump trebuie să facă imediat este sa spuna clar că „talibanii” și „Al Qaeda” sunt dușmanii noștri în Afganistan”, – conchide autorul.

paginaderusia.ro