Tânărul Constantin Botezat și-a expus picturile în New York. Cu ce a impresionat basarabeanul

Duminică, 29 octombire, pictorul basarabean Constantin Botezat a deschis, în premieră, expoziția personală „Reflections of the world” la Staten Island Creative Gallery, în New York.

Expoziția „Reflections of the world” a fost realizată sub îndrumarea Lindei Rossi și este, prin urmare, un eveniment important pentru dezvoltarea și parcursul artistic a tânărului pictor. Acest eveniment fiind cea de a cincea expoziție organizată de către Constantin Botezat în Statele Unite ale Americii.

În cadrul evenimentului, artistul și-a expus lucrări realizate pe parcusul anului de studiu la Universitatea de Artă din orașul Bari, Italia.





„Evenimentul a avut loc grație curatorului Linda Rossi și Veronicăi Iordachescu cărora le sunt enorm de recunoscător pentru această oportunitate. Expoziția respectivă cu siguranță reprezintă un pas important în cariera mea și care îmi va oferi o motivație enormă în continuare”.

Comunitatea creatoare Staten Island este o coaliție de artiști vizați, muzicieni, fotografi, meseriași, scriitori și alți interpreți, cu sediul în statul New York. Scopul principal al organizației este de a sprijini comunitatea creativă dezvoltând locații și asigurând expunerea mediaților membrilor săi.

Scopul secundar al SICC este de a accelera colaborarea dintre artiști, rezidenți, comunitatea de afaceri și alte agenții pentru a crește gradul de conștientizare culturală a artelor din New York și dincolo de acesta. Evenimentul său de semnătură este Festivalul anual "Art by the Ferry".

Constantin Botezat, este unul dintre artiștii reprezentați de către Galeria Iaga Contemporary Art din Transilvania și de curând și-a început primul său internship la Galeria Wozen din Lisabona, Portugalia unde iși desfășura activitățile artistice în următoarele patru luni.