Tânărul i-a omorât fetița, care avea doar 13 ani. În timpul procesului, femeia s-a dus la el și l-a luat în brațe. Incredibil ce a urmat după acest gest

La mai bine de 2 ani de la moartea violentă a fiicei ei, o mamă l-a îmbrățișat pe ucigașul acesteia. Motivul din spatele acestui gest?… vedeți mai jos!



În noiembrie 2011, Jordyn Howe a luat arma tatălui său vitreg la școală, ca să își ajute un prieten care avea probleme cu niște bătăuși.

În autobuzul școlii, băiatul – atunci în vârstă de 15 ani – a îndreptat arma către podea și a tras. I-a lăsat și pe amici lui să se joace cu arma. Nu s-a întâmplat nimic. A îndreptat-o spre Lourdes ‘Jina’ Guzman-DeJesus – colega lui în vârstă de 13 ani – și arma s-a descărcat în gâtul acesteia, ucigând-o.





O tragedie înfiorătoare și regretabilă, pentru toți cei implicați, victimă, ucigaș, familiile lor, întreaga comunitate.

În iunie 2014, la proces, adolescentul a pledat vinovat la ucidere din culpă cu o armă de foc. Un lucru incredibil, șocant, extrem de emoționant și înduioșător în același timp, s-a întâmplat atunci. Ady Guzman-DeJesus, mama fetei ucise, s-a ridicat de pe scaunul ei și l-a îmbrățișat, cu lacrimi în ochi, pe cel care stătea pe scaunul acuzatului.

I-a spus că îl iartă și că nu mai vrea ca acesta să ajungă la închisoare. Motivul? “Nu cred că a făcut asta în mod deliberat. Mi-a luat ceva timp să îl iert. Dar sunt convinsă că în sinea lui, regretă cele întâmplate. Nu e un criminal. Am decis să îl iert”, au fost cuvintele mamei îndurerate.

Astfel, Jordyn Howe a scăpat de închisoare, fiind judecat ca un copil nu ca adult. El a fost condamnat la un an într-o tabără pentru delicvenți juvenili, aflându-se și în prezent sub supravegherea poliției, fiind obligat să le facă acestora vizite constant până la împlinirea vârstei de 21 de ani (în prezent are 18).

Sursa: femina.ro