Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb își încheie activitatea de șef DGETS: „Revin la activitatea de pedagog”

Șefa Direcției Generale Educației Tineret și Sport, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb a venit cu un ultim discurs la Ședința Primăriei. Aceasta a mulțumit tuturor celor care i-au fost alături în ultimii zece ani de activitate „Sper că nu v-am dezamăgit foarte mult”.

În context, șefa DGETS a menționat și problema alimentelor alterate din grădinițe și școli și a declarat că este mulțumită pentru faptul că nu a fost nevoită să plece pe ușa din spate a Primăriei: „Nu am implicare, nu am participat, regret cele întâmplate fiind mamă și bunică. Mă întristează evenimentele care au avut loc, nu așa îmi imaginam finalitatea de activitate în domeniul public”.

De asemenea, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb a adus mulțumiri celor cu care a conlucrat: „Sper că nu v-am dezamăgit. Mulțumesc societății civile și tuturor funcționarilor instituțiilor cu care am colaborat. Mulțumesc pentru această activitate, am să revin la activitatea de pedagog. Mulțumesc pentru înțelegere Chirtoacă, am avut o conlucrarea frumoasă”.





„Nimeni nu e veșnic, la un moment dat fiecare pășește și închide această ușă a instituției”, a conchis Dorin Chirtoacă.

