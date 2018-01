Unii s-au grăbit s-o acuze că va reprezenta interesele Partidului Democrat în cadrul Autorității Naționale de Integritate (ANI), iar alții au pus la îndoială capacitățile sale profesionale în acest domeniu.

Mă refer la jurnalista Tatiana Pașcovschi, care este membră a Consiliului de Integritate de mai bine de un an, nefiind remunerată pentru această muncă. În interviul de mai jos, ea povestește despre atribuțiile limitate ale Consiliului și atrage atenția că, din 2016, ANI nu mai poate verifica declarațiile de avere și interese ale funcționarilor, pentru că nu dispune de corpul de inspectori de integritate.

- La sfârșitul anului 2016, când ați fost aleasă membră a Consiliului de Integritate al ANI din partea societății civile, ați fost criticată că experiența și aptitudinile dvs. în domeniul integrității publice nu reflectă întru totul așteptările societății civile. Cât de argumentate au fost acele acuzații?

- Eu sper că au fost doar niște emoții de moment ale unor reprezentanți ai societății civile. Acuzațiile s-au consumat într-un anumit cerc, în rest n-am văzut atunci să fie acerbă lupta pentru concursul anunțat de Ministerul Justiției. Au fost șapte dosare depuse, deși avem în jur de șase mii de ONG-uri. Am considerat, în acel moment, că îndeplinesc condițiile necesare pentru a deveni membru al Consiliului de Integritate.

„Cei care m-au criticat habar n-au care sunt principiile mele de viață”





- Relația mea cu postul Canal 2 s-a încheiat în august 2016, după aproape cinci ani de contract. Unii dintre cei care m-au criticat nici nu mă cunosc, nici n-au privit emisiunile mele și habar nu au care sunt principiile mele de viață. Alții au fost invitații emisiunilor moderate de mine, iar aici deja mă întreb de ce veneau în platou, dacă nu le conveneau unele lucruri. Însă Consiliul de Integritate a fost și rămâne o provocare pentru mine.

„Un candidat la președinție m-a acuzat că aș fi simpatizanta Maiei Sandu”

- (Râde). Unul dintre candidații la președinție, fiind nemulțumit de întrebările formulate de mine în timpul dezbaterilor de la Radio Moldova, m-a acuzat că aș fi simpatizanta Maiei Sandu. Și asta din simplul motiv că nu avea răspunsuri la întrebările mele. Cred că e mai productiv pentru noi, ca societate, să ne concentrăm pe ceea ce poate aduce nou o persoană și mai puțin ar trebui să împărțim oamenii în „ai noștri” și „ai voștri”. Sunt mulți care ridică baricade, dar mai puțini sunt cei care gândesc și au viziune.

- Din câte cunosc, la ANI faceți voluntariat, adică nu aveți un salariu. Care este motivaţia pentru a continua munca, dacă aceasta vă costă timp și nervi?

- Nu este pentru prima dată când fac muncă neremunerată. Motivația vine din dorința de a schimba mersul lucrurilor și din viziunea pe care o am despre cum ar urma să funcționeze o instituție ce verifică subiecții care depun declarații de avere și interese personale. E ca și cum ai începe să construiești o casă nouă, doar că noi avem un fundament primit drept moștenire. Și acest fundament, chiar dacă nu este foarte vechi, are multe fisuri, iar Consiliul de Integritate, în această perioadă, are rolul de a consolida temelia casei.

40% din controale vor viza persoanele cu funcții de demnitate publică

- În primul rând, Legea 132 cu privire la ANI specifică foarte clar că, din numărul controalelor efectuate de inspectorii de integritate pe parcursul unui an, cel puțin 40% ar urma să vizeze persoane cu funcții de demnitate publică. Această categorie de persoane este cel mai des suspectată de opinia publică, fiind vizată și în materialele jurnalistice, precum că ar comite abateri la declararea averilor. Până acum legea nu indica expres un asemenea element.

- Să înțelegem că în prezent inspectorii de integritate au toate pârghiile necesare pentru a identifica funcționarii care „uită” să declare anumite bunuri?

- Se presupune acum că inspectorii ar avea toate instrumentele în lege pentru a face verificările: pot cere explicații de la persoanele supuse controlului, pot solicita informaţiile necesare pentru realizarea atribuţiilor de control ale averilor şi intereselor personale, privind respectarea regimului juridic al conflictelor de interese, al incompatibilităţilor şi al restricţiilor de la alte persoane fizice şi juridice. Totodată, inspectorii au dreptul să acceseze online, gratuit, registrele de stat ale organizaţiilor, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică a acestora, exercitându-și atribuțiile ce țin de verificarea averilor și a intereselor personale.

- Din ianuarie 2018, declarațiile de avere și interese sunt depuse online...

- Până acum acestea erau depuse pe suport de hârtie, fiind apoi scanate și introduse în baza de date a Autorității, în format PDF. Sper, că trecerea la declarațiile online va aduce și noi mecanisme utile pentru inspectorii de integritate în procesul de verificare.

De ce ANI nu poate începe verificările

- La această întrebare nu pot să dau un răspuns, din simplul fapt că ANI nu a început verificările, iar dvs. vorbiți de activitatea Consiliului Național de Integritate (CNI), care nu mai există din august 2016...

- Ce atribuții are Consiliul de Integritate, din care faceţi parte?

- În conformitate cu legea, Consiliul de Integritate efectuează controlul averii şi al intereselor personale ale președintelui și vicepreședintelui ANI. Până aici este mandatul nostru, restul ar fi abuz de putere. Iar depășirea atribuțiilor se pedepsește cu amendă sau închisoare.

- Se creează impresia că unele partide politice şi, mai ales, unii politicieni sunt protejaţi atât de ANI, cât şi de instituţiile de drept. Este doar o impresie sau asta se face în baza unor înțelegeri interne?

- Cred că e prea devreme să facem o constatare despre faptul că ANI protejează anumiți subiecți ai declarării averilor și intereselor personale. Mai mult, este incorect să avem suspecții că ar exista înțelegeri interne. Cel puțin, toate zvonurile vehiculate până acum despre reforma ANI nu s-au adeverit. Cât privește verificarea declarațiilor de avere și interese în perioada de tranziție de la CNI la ANI, în dispozițiile finale și tranzitorii nu era specificat ce se întâmplă cu acestea. Fosta conducere a CNI a interpretat acest lucru ca pe o stopare a procesului, care ar urma să fie repornit după angajarea inspectorilor de integritate. ANI încă nu are cum să pornească procedurile de verificare, pentru că nu are corpul de inspectori de integritate.

„Nimeni nu a prevăzut că procesul de tranziție va dura atât de mult”

- Dacă pornim de la principiul bunei credințe, putem considera că atunci când a fost votată legea, nimeni nu a putut să prevadă că procesul de tranziție va dura atât de mult.

- Știu că, în același timp, faceți și muncă de jurnalist. În ce măsură ați putea fi obiectivă atunci când abordați subiecte ce prezintă activitatea ANI într-o lumină mai proastă?

- Pentru a fi obiectivă, în activitatea mea de jurnalist, nu abordez subiecte despre ANI. Doar urmăresc ceea ce scriu colegii din presă și uneori pot să le cer să completeze unele materiale cu opiniile membrilor Consiliului de Integritate, dacă observ că aceasta lipsește.