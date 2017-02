Tensiuni UE/SUA: Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, avertizează Administraţia Donald Trump că UE nu primeşte ordine

Antonio Tajani, preşedintele Parlamentului European, a avertizat marţi Administraţia Donald Trump să nu îl desemneze pe euroscepticul Ted Malloch ambasador la Bruxelles, semnalând că individul este persona non grata şi că UE nu acceptă ordine din partea nimănui, relatează ziarul La Repubblica.

"Suntem disponibili să ascultăm sfaturi şi critici, dar nu ne vom supune nimănui, nu acceptăm ordine din partea nimănui, nu suntem disponibili să ascultăm insulte din partea unor persoane care probabil nu cunosc Uniunea Europeană şi pe care Parlamentul European de-a declarat indezirabile", a declarat Antonio Tajani cu ocazia unui seminar organizat de agenţia ANSA.

Antonio Tajani a răspuns astfel unei întrebări despre posibila numire a lui Ted Malloch în funcţia de ambasador american la Bruxelles.





"Statele Unite rămân principalul interlocutor al Europei la nivel global şi suntem prietenii Statelor Unite dincolo de un preşedinte ori altul, dar nu ne vom supune nimănui şi nu vom accepta ordine din partea nimănui", a adăugat Antonio Tajani.

Ted Malloch, în vârstă de 64 de ani, profesor la Universitatea britanică Reading, a făcut declaraţii ofensatoare şi confuze despre Uniunea Europeană. "Am avut o carieră în diplomaţie prin care am contribuit la destrămarea Uniunii Sovietice. Acum poate că există o altă uniune care are nevoie de un mic impuls", a spus Malloch într-un interviu acordat BBC. În plus, omul de afaceri eurosceptic a părut să nu ştie cine este Jean-Claude Juncker, actualul preşedinte al Comisiei Europene. "A fost bun ca primar al unui oraş din Luxemburg", a spus Malloch referindu-se la Juncker, care a deţinut funcţia de prim-ministru al Luxemburgului în intervalul 1995-2013.

La rândul său, Manfred Weber, liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, a atras atenţia că "un ambasador american care pune sub semnul întrebării moneda euro şi doreşte sfârşitul Europei nu trebuie acreditat".

"Ted Malloch nu este o persoană dezirabilă", a spus şi Gianni Pittella, liderul Grupului Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European.

