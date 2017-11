The Guardian, despre Simona Halep si intoarcerea Serenei Williams in circuitul WTA

2017 a fost unul dintre cei mai spectaculosi ani din istoria circuitului WTA, scrie ziare.com

Cunoscuta publicatie britanica The Guardian a remarcat ca, dupa retragerea temporala a Serenei Williams, pentru a da nastere primului ei copil, circuitul rezervat fetelor a oferit surprize pe banda rulanta.

"Rezultatele surpriza au iluminat circuitul WTA aproape in fiecare saptamana. De la victoria Serenei la Melbourne, nu mai putin de noua tenismene au castigat celelalte noua mari turnee ramase: Roland Garros, Wimbledon, US Open, Indian Wells, Miami, Madrid, Roma, Beijing si Turneul Campioanelor", scrie The Guardian.





La capitolul surprize e trecuta si urcarea pe primul loc in ierarhia WTA a Simonei Halep, descrisa drept "vesnica pretendenta care rateaza lovitura decisiva".

"De la retragerea ei temporala, pentru a naste, circuitul WTA s-a intrecut in surprize. Niciun expert n-ar fi prezis ca Turneul Campioanelor va fi castigat de Caroline Wozniacki, dupa o finala cu Venus Williams, sau ca Simona Halep, vesnica pretendenta care rateaza lovitura decisiva, va ajunge pe primul loc in clasamentul WTA fara sa castige un turneu de Grand Slam", mai noteaza sursa citata.

Chiar daca va veni dupa un an de pauza si a ajuns la 36 de ani, Serena Williams va avea motivatia necesara pentru a domina din nou competitia feminina, sunt convinsi britanicii.

"Remarcabila Serena Williams va reveni in tenis si va gasi un joc placut, dar previzibil. Americanca inca mai are pentru ce sa joace: o poate depasi pe Margaret Court in topul celor mai multe trofee castigate in istoria sportului", conchide publicatia engleza.

5 tenismene au ocupat primul loc in ierarhia WTA in 2017: Serena Williams, Angelique Kerber, Karolina Pliskova, Garbine Muguruza si Simona Halep.