The Insider: 20 de MINCIUNI pe care Putin i le-a spus lui Oliver Stone (VIDEO)

Publicația The Insider a analizat interviul cu Vladimir Putin acordat lui Oliver Stone și a ajuns la concluzia că președintele rus a făcut mai multe încercari de a induce în eroare în mod deliberat pe regizorul american.



În afara de prezentarea lui Stone a unui fals video, despre care Putin afirma ca arata cum actioneaza armata rusa in Siria (in realitate era vorba despre armata americana in Afganistan), The Insider a identificat alte 20 cele mai izbitoare informații false (a prezentat pentru inceput doar zece).

Despre averea lui Putin





În partea finală a interviului cu Oliver Stone, Vladmir Putin a spus ce este din punctul sau de vedere mai important decât bogăția. El a spus ca acuzatiile ca ar avea conturi bancare secrete in Cipru sunt false: „Nu, și nu au existat niciodată … Dacă ar fi existat, le aratau demult”, – a spus Putin.

„În sicriu nu ai buzunare, n-o poți lua cu tine (averea)“ – a concluzionat el.

În plus, Putin a declarat că în mandatele sale de președinte, autoritățile ruse „au pus capăt schemei care a dus la crearea oligarhiei“, cu ajutorul careia „unele persoane deveneau peste noapte miliardari“.

Potrivit The Insider, când Putin a venit la putere, în Rusia nu existau miliardari (in dolari). În orice caz, niciunul dintre ruși nu era menționat în topul Forbes. În schimb, în 2017, din 2.043 persoane care apar în lista celor mai bogati oameni ai planetei, 96 sunt cetateni ruși. Publicația mentioneaza trei oligarhi cunoscuti in Rusia drept cei mai apropiati prieteni ai lui Putin – Gennadi Timcenko, Kiril Șamalov și Iuri Kovalciuk. Cei trei, plus fratii Rotenberg (Arkady și Boris) au fost deseori acuzati că au acces la contracte guvernamentale incredintate direct sau prin licitatii trucate, devenind astfel „miliardari peste noapte“.

În ceea ce privește averea personală a lui Putin, The Insider amintește dezvăluirile din așa-numitele „documente panameze”, în care, printre alte figuri importante și alți șefi de stat, apare si un „oarecare” violoncelist. Este Serghei Roldughin, un alt vechi prieten al lui Putin. Publicația ne propune să evaluam adevarata „avere a lui Putin“ dupa cea a activelor offshore trecute pe numele lui Roldughin – adica peste 2 miliarde de $.

Despre „Al-Qaeda”

În interviul cu Stone, Putin a declarat că organizația teroristă internațională „Al Qaeda“ a apărut ca urmare a actiunilor SUA. „Al-Qaeda“ – nu este rezultatul muncii noastre, este rezultatul activităților prietenilor noștri americani”- a spus presedintele rus.

“Americanii au crescut și „Al Qaeda“, și pe Bin Laden, și apoi totul a scăpat de sub control. Partenerii noștri din Statele Unite trebuie să știe despre asta. E vina lor”, – a spus Putin.

Potrivit The Insider, Putin repetă teorii ale conspirației destul de răspândite in SUA. În timpul războiului din Afganistan, Osama bin Laden i-a sprijinit pe mujahedinii care au luptat împotriva Uniunii Sovietice prin organizația pe care a creat-o – „Maktab al Khidamat“, dar aceasta nu a avut nicio legătură cu guvernul SUA. Altfel spus, Washingtonul i-a sprijinit pe dușmanii afgani ai URSS, dar nu și organizația creata de Osama bin Laden.

Despre sărăcie

The Insider expune și minciuna lui Putin despre succesul autorităților ruse în combaterea sărăciei. În interviu, președintele a confirmat concluzia lui Stone că, sub conducerea sa, sărăcia a scăzut cu două treimi.

După cum notează publicatia, numărul de persoane cu venituri sub minimul de existență a scăzut la jumătate. În spus, The Insider scrie că salariul în Rusia nu a crescut datorita lui Putin, ci a prețului petrolului.

Despre datoria externă a Rusiei

O alta declaratie falsa este si cea facuta de Putin că datoria externă a Rusiei este de 12% din PIB. „In Statele Unite, este de aproximativ 100% din PIB“, – a amintit președintele. „În plus, avem un nivel ridicat al rezervelor – 360 ​​de miliarde $ – aceasta este rezerva Băncii Centrale, iar guvernul are două fonduri de rezervă – cu 80 miliarde $ și 70 de miliarde $,“ – a spus șeful statului rus.

Este al treilea an consecutiv în care Putin face „greșeala” în discursurile publice de a atribui rezervelor rusești cu 150 de miliarde de $ mai mult decat este in realitate. În plus, datoria externă a Rusiei nu este de 12%, ci de 40% din PIB (aproximativ 518 miliarde de dolari SUA). Putin o face pe șemcherul, făcând o paralelă cu SUA. Dar datoria SUA nu amenință țara, deoarece este exprimată în dolari, iar datoria rusă este în valută, precizeaza publicatia.

Extinderea NATO spre est

În interviu, Stone si Putin vorbesc despre un acord dintre Mihail Gorbaciov cu SUA privind limita extinderii NATO spre est, fapt confirmat de actualul șef al Kremlinului.

Cu toate acestea, după cum indică publicația – „mitul că lui Gorbaciov i s-a promis ceva de catre cineva a fost spulberat în mod repetat chiar de catre Gorbaciov“. Astfel, fostul președinte al URSS a precizat că acordul „doi plus patru“ din 1990 viza doar teritoriul fostei RDG, și stipula numai că pe acest teritoriul nu pot fi desfasurate „arme nucleare și trupe NATO“ (altele decat cele germane).

În plus, a fost gresit intrepretata fraza fostului secretar general al NATO, Manfred Woerner, rostita la 17 mai 1990. Atunci el a spus că „însuși faptul că suntem pregătiți să nu desfasuram armată NATO în afara teritoriului german, conferă Uniunii Sovietice o garanție ferma de securitate“. Astfel, nu a existat niciun acord între cele doua parti.

Cu privire la consecințele intrării în NATO

Publicatia a atras de asemenea atenția asupra declarațiilor contradictorii ale lui Putin despre NATO. Pe de o parte, președintele a spus că în cazul în care o țara adera la NATO, devine greu sa reziste presiunii SUA, și ar putea să apară și elemente de apărare antirachetă, și baze militare, și chiar complexe ofensive. De aceea, din cauza amenințărilor potențiale Rusia trebuie să ia măsuri, a fost concluzia lui Putin.

Cu toate acestea, într-un alt fragment al interviului, Putin a reamintit că, la o întâlnire cu președintele american Bill Clinton la Moscova, liderul rus i-a propus să accepte Federația Rusa în NATO. Potrivit lui Putin, Clinton i-a spus că nu este împotriva, dar ca „delegația americană a devenit foarte nervoasa“. Potrivit lui Putin, americanii au înțeles imediat că, în cazul aderării la Alianță, Rusia va fi întotdeauna o voce separata.

Astfel, am aflat de la Putin că NATO este în același timp o amenințare și nu este o amenințare. De asemenea, am aflat că partenerilor NATO li se impun decizii și, în același timp, așa ceva nu se face daca este si Rusia în alianta. „În cele din urmă, am aflat că președintele american nu a fost împotriva aderării Rusiei la NATO, dar ca americanilor nici prin gand sa le treaca“, – scrie The Insider.

Amenințarea apărarii antirachetă a SUA în Europa

Tot în interviul cu Oliver Stone, Vladimir Putin a declarat că Rusia vede în desfășurarea elementelor de apărare antirachetă americane două amenințări – în primul rând, faptul că este în imediata apropiere de granița rusă, și în al doilea rând, lansatoarele pot fi transformate instantaneu în instalatii ofensive.

The Insider aminteste că, in luna mai 2016, la Deveselu, in România, a fost deschisa o baza de apărare antirachetă a SUA, dar care nu poate proteja America de rachete rusești. Rachetele strategice rusesti sunt aproape imperceptibile pentru scutul antiracheta dupa ce ies în spatiul cosmic. De asemenea, publicatia notează că la baza românească sunt doar 24 de interceptoare. „Toate acestea sugerează că apărarea antirachetă americana în Europa nu poate fi îndreptata împotriva rachetelor rusești nici din punct de vedere tehnologic, nici geografic“ – scrie portalul.

Indoielnic este si argumentul lui Putin ca rachetele pot fi, teoretic, transformate în arme ofensive. Pot, dar care-i rostul? La urma urmei, si SUA si Rusia detin un potențial strategic care deja le permite ambelor țări să se distrugă reciproc în mod complet.

Răpiri și serviciile secrete în Donbas

Contradictorii sunt și declarațiile lui Vladimir Putin despre evenimentele din Donbas. Președintele a oferit o urmatoare „cronologie”: locuitorii din Donbas nu au acceptat ”lovitura de stat de la Kiev” – la început s-a încercat arestarea celor nemulțumiti cu ajutorul poliției, dar după ce poliția a trecut de partea separatiștilor, au intrat in functie serviciile secrete, care au început să-i răpească pe oameni. „Desigur, oamenii din Donbas au pus mana pe arme“, – a conchis Putin.

The Insider subliniaza ca deși cronologia este absolut corectă, dar ca la fel ca in celebrele bancuri cu radio Erevan, totul este pe dos. De fapt, euromaidanul a început și în Donbas, dar primele persoane revoltate au fost arestate de poliție și apoi preluate si bătute de diverse formatiuni paramilitare ruse. Abia apoi au intrat pe felie si serviciile secrete, dar nu cele ucrainene.

Publicația oferă un video în care „reprezentanții acestor miscari“ ocupa clădirea administrației din Kramatorsk și rup steagurile Ucrainei.





Apoi, într-adevăr, activistii au început să fie rapiti, dar de catre adeptii separatiștilor. Unii au fost chiar ucisi, așa cum a fost si cazul deputatului Volodimir Rîbak, care a încercat să repuna la loc steagul ucrainean. Mai târziu, cadavrul deputatului a fost găsit într-un râul cu semne de tortură.





Potrivit The Insider, dupa ce oamenii din Donbas s-au organizat și au infiintat batalioane de voluntari, le-a fost greu să reziste apoi in fata armatei ruse.

Legitimitatea referendumului din Crimeea

O altă problemă spinoasă în care Vladimir Putin în mod deliberat îl înșeală pe Oliver Stone este cea a anexarii Crimeei la Federația Rusă. Șeful statului rus afirma în interviu ca nu Rusia a decis să alipeasca Crimeea, „ci oamenii care trăiesc în Crimeea au decis să se alăture Rusiei“. El a menționat în acest sens legitimitatea parlamentului din Crimeea, ales dupa legile Ucrainei, care a anunțat referendumul, și apoi printr-un vot majoritar a cerut alipirea la Rusia.

Minciuna spusa de Putin este că în constituția ucraineană, la fel ca in cea rusa, nu este prevazuta posibilitatea ca regiunile să organizeze referendum de secesiune. Mai mult decât atât, pentru simpla discutare a posibilității organizarii unui astfel de referendumuri, și în Rusia esti trimis dupa gratii.

Astfel, conchide publicația, referendumul a fost ilegal. Nu a fost benevol nici votul deputaților din Parlamentul Republicii Autonome Crimeea, care, cum își aminteste unul dintre liderii separatisti, Igor Strelkov (Ghirkin), „au fost adunati de rebelii inarmati si condusi în sala pentru votare”.

FSB-ul nu îi urmărește pe ruși

The Insider demontează si cuvintele lui Putin că FSB-ul nu îi urmareste pe cetățenii ruși. El îi spune lui Stone cu seninatate ca Rusia nici măcar nu are „astfel de capacități tehnice“. În plus, după epoca sovietică, „avem o anumită respingere a permisivitatii serviciilor de securitate“, a spus el.

Publicația scrie că, în Rusia, din 2000 exista o lege privind sistemul SORM-2, care oferă serviciilor speciale acces direct la toți operatorii de telecomunicații și furnizorii de servicii de Internet, fara nicio decizie judecătoreasca. „Diferența dintre agențiile de informații din Rusia și cele din SUA este că, în Rusia, datele obținute prin acest tip de supraveghere sunt utilizate pe scară largă in lupta cu opoziția politica“, – spune articolul.

Totodata, este criticata si afirmatia lui Putin că guvernul rus nu are niciun control asupra posturilor TV și radio din Rusia. De fapt, statul controlează în mod direct sau indirect toate canalele naționale de televiziune și aproape toate mass-media importante din Rusia, scrie The Insider.