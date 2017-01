The Wall Street Journal: SUA menține ”pentru o vreme” sancțiunile anti-ruse

Cu o săptămâna înainte de inaugurarea sa, într-un interviu pentru The Wall Street Journal (WSJ), preşedintele american ales Donald Trump a declarat că intenţionează să menţină sancţiunile împotriva Rusiei, impuse de către administraţia Obama.

Trump nu a precizat pentru ce perioada vor fi prelungite sancţiunile. Răspunzând la întrebările WSJ, el a spus că vrea să menţină în vigoare măsurile restrictive împotriva Moscovei – „cel puţin pentru un timp”.

În acelaşi timp, el a subliniat că poate anula sancţiunile în cazul în care Moscova se va dovedi utilă în lupta împotriva terorismului, precum şi pentru realizarea altor obiective care sunt importante pentru SUA: „Dacă mă voi înţelege cu Rusia, iar ruşii într-adevăr ne vor ajută, de ce cineva ar mai vrea să menţină sancţiunile, dacă ei fac cu adevărat lucruri foarte bune?”.





De asemenea, preşedintele ales a spus că el consideră posibil să se întâlnească cu liderul rus, Vladimir Putin, după inaugurarea sa. „Am înţeles că ei (autorităţile ruse – n.r.) ar dori să se întâlnească, asta îmi convine absolut” – a declarat Trump.

În timpul campaniei electorale, pe atunci candidatul la preşedinţie din partea Partidului Republican, Donald Trump spunea despre necesitatea cooperării cu Rusia, inclusiv în lupta împotriva grupării teroriste „Stat Islamic”.

În prezent, împotriva Rusiei sunt active o serie sancţiuni ale SUA. Primele au fost introduse imediat după aşa-zisul referendum din Crimeea. Ulterior, restricţiile au fost lărgite de mai mute ori pe fondul acţiunilor militare ale Rusiei din estul Ucrainei, unde Moscova a susţinut activ (cu arme, bani şi chiar trupe) pe separatiştii din aşa-zisele republici DNR şi LNR.

În cele din urmă, pe 29 decembrie 2016, Washingtonul a anunţat sancţiuni din cauza atacurilor hackerilor ruşi. Noile restricţii au lovit unele organizaţii şi companii ruseşti, inclusiv Serviciul Federal de Securitate (FSB) şi Direcţia Generală de Informaţii a Statului Major General al Armatei Ruse (GRU), precum şi conducerea celor două. În plus, guvernul Statelor Unite a declarat persona non grata 35 de diplomaţi ruşi şi a anunţat închiderea a două obiective ale Federaţiei Ruse în statele New York şi Maryland, unde serviciile secrete din SUA suspectează că se desfăşoară activităţi de spionaj.

