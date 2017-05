Timpul Local

În urma calamităţilor naturale ce s-au produs în zilele de 20-21 aprilie 2017, UTA Gagauz Yeri a suportat pierderi materiale estimate la circa 80 de milioane de lei. Conform calculelor specialiştilor instituţiei, cel mai mult a avut de suferit raionul Comrat, unde prejudiciul constituie peste 32 milioane de lei. Daune de aproape 31 milioane de lei au suportat gospodăriile agricole din raionul Ceadâr-Lunga, cel mai puţin afectat fiind raionul Vulcăneşti, cu pagube de peste 17 milioane de lei.

Evaluarea pierderilor a fost efectuată în baza cererilor parvenite de la agenţii economici şi producătorii din ramură. Ca urmare a deplasărilor specialiştilor direcţiei în teritoriu, s-a constatat că îngheţurile şi ninsorile abundente din aprilie au distrus florile, mugurii şi frunzişul pomilor fructiferi. Astfel, au fost compromise multe livezi de prun, vişin, cireş, piersic, măr, precum şi plantaţii de nuc şi migdal.

Ialoveni

Potrivit datelor preliminare publicate de Comisia Electorală Centrală (CEC), la alegerile locale noi, desfășurate pe 14 mai în localitățile Ulmu şi Țâpala, au câștigat candidații care îndeplineau interimatul funcției de primar.

Astfel, în comuna Ţâpala, cu suportul a 60,58 la sută din cei prezenți la votare a fost ales Ilie Castraveț, înaintat de Partidul Democrat. Acesta are 57 de ani, este agronom de profesie şi a mai deținut anterior funcția de primar la Ţâpala.

În declarația de avere depusă la CEC, candidatul Castraveţ declară pentru ultimii doi ani 94396 lei venituri din salarii, 2400 lei din înstrăinarea de bunuri şi 2778,89 lei din alte surse. La bunuri imobile, acesta declară un teren în intravilan, unul în extravilan şi şapte terenuri agricole, toate situate în Ţâpala. De asemenea, primarul nou-ales declară că deține două automobile: un Fiat Tempra şi un GAZ 53.

În satul Ulmu, în poziția de primar a fost ales candidatul democrat Veaceslav Druceanu cu 91,83% din voturile exprimate. Proaspătul primar are 46 de ani şi de profesie este specialist în radio şi microelectronică.

În declarația de avere depusă la CEC, candidatul Druceanu declară, pentru ultimii doi ani, venit la locul de muncă în sumă de 61640 lei. Plus la acesta, Druceanu mai declară doar un automobil de marca Renault.

Cahul

La 4 mai, Maria Culeșov, directoarea Agenției de Dezvoltare Sud, a efectuat, împreună cu specialiștii Secției management proiecte, o vizită de lucru la Cahul, unde a avut loc recepția finală a lucrărilor în cadrul proiectului „Reabilitarea staţiei de tratare a apei potabile din râul Prut, orașul Cahul”.

Urmează să aibă loc transmiterea documentației ce ține de reabilitarea construcției finalizate către autorul proiectului, Primăria orașului Cahul, în gestiunea căreia se află actualmente Stația de tratare a apei potabile din râul Prut.

Staţia de tratare din orașul Cahul are o capacitate de 17,4 mii m3/zi, deserveşte 39800 de locuitori şi asigură tratarea apelor uzate colectate din râul Prut. Reabilitarea respectivei stații este parte componentă a proiectului investițional „Îmbunătățirea serviciilor de apă și canalizare în raionul Cahul”, în cadrul Proiectului-pilot „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Sud și Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor.

Valoarea lucrărilor de reabilitate a staţiei de tratare din orașul Cahul ajunge la circa 11 milioane de lei. Sursele de finanțare sunt acoperite de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), în numele Ministerului Federal pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ).

Necesitatea efectuării lucrărilor de reparație a stației de tratare din Cahul a fost identificată de către finanțatori și autoritățile publice locale, fiind în deplină concordanță cu Strategia de dezvoltare social-economică a raionului, capitolul Aprovizionare cu Apă și Canalizare.

