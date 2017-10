Toți cei care îi văd, au impresia că sunt bunicii copilului, fără să știe ce poveste impresionantă ascunde această imagine

Un copilaș numit Speranță. Mama lui s-a chinuit 16 ani să-l aducă pe lume, a pierdut 18 sarcini și a cheltuit aproape 90.ooo de euro pe proceduri de Fertilizare In Vitro.

Louise Warneford (49 ani), din Marea Britanie, spune că visul de a deveni mamă i s-a împlinit la 48 de ani, după mai multe experiențe traumatizante. Deși, oamenii care o văd cu copilașul de mână, au impresia că e nepotul ei, nu fiul, Louise se declară cea mai fericită mamă din lume.

”Copilașul e lumea noastră! Ajunsesem într-un punct în care nu mai credeam că o să devin vreodată mamă, dar într-un final, toate visurile mi s-au îndeplinit și nu aș putea fi mai fericită. Știu că nu arătăm ca o familie tipică dar dragostea e tot ce contează”, a declarat Louise pentru dailymail.com.





Înaintă de a deveni mamă, Louise Warneford a trecut printr-o experiență dureroasă care au epuizat-o fizic și psihic. Ea și-a dorit cu putere să aducă pe lume un copil. Deși, soțul ei avea deja două fiice dintr-o căsătorie anterioară și suferise o vasectomie, ea a făcut tot posibilul să devină mamă, așa că au decis să apeleze la un donator de spermă.

După mai multe încercări, Louise a rămas însărcinată. ”Aveam 34 de ani atunci și îmi amintesc că eram atât de entuziasmată că, în sfârșit, se întâmpla tot ceea ce îmi dorisem. Însă, am pierdut sarcina când am ajuns la 12 săptămâni. Am fost devastată. E greu să explici ce durere simți când suferi un avort. Nu e o durere pe care o simți când moare cineva, e alt tip de doliu. E durerea produsă de faptul că toate visurile și viitorul tău s-au năruit odată cu pierderea acelui copil” povestește Louise.

Apoi, a trebuit să aștepte șase luni înainte de a face o altă inseminare. Și în acest caz, visul ei s-a spulberat la fel de repede. Au urmat alte șapte încercări nereușite. Când a împlinit 40 de ani, un medic i-a recomandat Fertilizarea In Vitro, o procedură care presupune crearea embrionului în laborator și apoi implantarea lui în uter. A pierdut sarcina și de această dată și a mai încercat de câteva ori. La 42 de ani, pierduse a 18-a sarcină.

Când aproape că își pierduse speranța, un medic a descoperit de ce corpul ei nu putea ține o sarcină. Se pare că sistemul ei imunitar era prea activ și ataca embrionul. Atunci, medicul i-a făcut un tratament înainte de următoarea Fertilizare In Vitro care a fost cu succes. După 16 ani de încercări și 18 sarcini pierdute, l-a adus pe lume pe William Warneford.

