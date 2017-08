TOP 10 alimente care te pot UCIDE

De la delicatesa ucigătoare fugu din Japonia, până la creierul de maimuță care se consumă în Asia, site-ul Mr Gamez a făcut o compilaţie grafică a celor mai mortale alimente.

Fugu (peştele balon) provine din Japonia. Se consumă crud, prăjit sau fiert cu sake sau cu miso (un condiment tradiţional japonez produs prin fermentarea unor leguminoase şi cereale împreună cu sare şi ciuperci kojikin). Ficatul şi organele interne conţin o otravă mortală – tetrodotoxină – de 160.000 de ori mai puternică decât cocaina. Între 1996 şi 2006 au fost raportate 44 de incidente fatale, iar în 2015 cinci oameni au murit după ce au cerut ospătarului în mod special să le aducă ficat de fugu.



Bullfrog (broasca bou) – cea mai otrăvitoare broască din lume – provine din Namibia. Africanii consumă broasca întreaga, nu doar picioruşele. Conţine mai multe substanţe toxice. Cele mai mortale sunt broaştele tinere care nu s-au împerecheat încă. Acestea sunt purtătoarele unei toxine care poate cauza insuficienţă renală.



Ackee – un fruct originar din Jamaica. Trebuie cules doar când este complet copt şi se consumă exclusiv pulpa fără seminţe. Restul plantei, dar mai ales seminţele, conţin toxine care provoacă hipoglicemie şi crize grave de vomă, aşa-numită jamaicană. În 2011, au fost 35 de cazuri de otrăvire. Una dintr-o mie de persoane se otrăveşte cu acest fruct în Caraibe, în fiecare an.



San nak ji (pui de caracatiţă) provine din Koreea. Se consumă crud cu ulei de susan. Multe dintre tentacule vor continua să se mişte şi după moartea caracatiţei (pentru că fiecare membru are propriul creier) şi nu vor ezita să îşi folosească ventuzele. Cam şase oameni mor în fiecare an pentru că se îneacă încercând să mănânce aceste tentacule.



Scoicile sângerii sunt considerate unele dintre cele mai mari delicatese din China. În Shanghai, acestea se prepară printr-o ferbere rapidă, în urma căreia nu sunt distruşi mulţi dintre viruşii şi bacteriile pe care le poartă. Pot provoca hepatita A şi E, febră tifoidă şi dizenterie. În 1998, peste 300.000 de oameni s-au îmbolnăvit, iar 31 au murit în Shanghai. Aproximativ 15% dintre persoanele care consumă scoici sângerii sunt afectate de viruşii şi bacteriile pe care le conţin.

Hakari (carne putredă de rechin) este un preparat tradiţional islandez. Este de fapt carne crudă dintr-o anumită specie de rechin din Groenlanda, lăsată aproape 6 luni să putrezească. Se consumă cu pâine de secară. Rechinul nu are rinichi sau aparat urinar, aşa că toate substanţele toxice sunt filtrate prin piele.





Casu marzu (brânză putrezită) este o tradiţie din Sardinia, Italia. Brânza este lăsată neacoperită, ceea ce le permite muştelor să depună ouă în interior. Apoi, viermii provoacă fermentarea brânzei, iar larvele, care se consumă odată cu alimentul, pot trece prin pereţii intestinelor, provocând diverse boli.

Pangium Edule este un fel de nucă din Sud-Estul Asiei, cunoscută sub numele de „fruct greţos”. Pot fi consumate numai după ce sunt fierte bine fără coji şi lăsate la înmuiat mult timp. Fuctele mai pot fi fierte şi apoi îngropate, pentru a o lună, în frunze de banană şi cenuşă. Sunt otrăvitoare pentru oameni întrucât conţin cianură de hidrogen.

Fesikh este un fel de peşte fermentat din Egipt care se consumă tradiţional în timpul Festivalului Primăverii (Shem el-Nessim). În fiecare an, egiptenii fug la spital pentru că se otrăvesc. Patru persoane au murit în 2009 şi 2010.

Creierul de maimuţă se consumă în Asia, crud, gătit sau copt. Poate conţine boala Jakob Creutzfeldt. Aceasta duce la demenţă, urmată de deces.

TIMPUL.MD