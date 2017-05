Tot mai mulţi moldoveni își rezervă vacanţa de vară din timp

Turcia, Bulgaria şi Grecia sunt destinațiile turistice care rămân în topul preferințelor turiștilor moldoveni pentru sezonul estival din acest an. Popularitatea Greciei crește, moldovenii aleg să meargă pe insula Creta, Rodos, Corfu şi, ca noutate, pe insula Zakynthos. Pentru Ucraina agențiile de turism au oferte doar pentru munte.



Agențiile de turism din Moldova nu au nici în acest an oferte pentru Crimeea. În Ucraina, la Koblevo sau Zatoka, turiștii preferă să meargă la mare pe cont propriu. Moldovenii apelează la agențiile de turism când vor să meargă la Odesa, Ivanovo-Frankovsk sau la munte în Bukovel, a declarat pentru IPN președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, Alexandr Juraveli.

Anul acesta spre cele mai populare destinații, pentru un sejur cu zbor inclus, mic dejun şi hotel de 3 stele, prețul pornește de la 350 de euro pentru o persoană. Pentru destinațiile care încep a deveni populare, precum Muntenegru, prețul începe de la 370 de euro. „Ce ţine de destinațiile exotice, așa ca Dubai, insulele exotice sau Egipt, se atestă o cerere mai mare înafara sezonului estival, atunci când temperaturile în regiunile date scad”, a adăugat Alexandr Juraveli.





Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism spune că Early Booking-ul are o popularitate tot mai mare, iar turiștii încep să conștientizeze că, dacă vor cumpăra ofertele turistice din timp, vor avea şi reduceri semnificative. „Pentru Grecia, Bulgaria, Turcia, reducerile sunt de 30-40 de procente. Cel mai bine este ca turiștii să-şi rezerve vacanţa din timp spre orice destinație. În acest an, Grecia se cumpără foarte bine şi se întâmplă că turistul ajunge în sezon, are acei bani de hotel, dar el nu poate pleca în călătorie deoarece majoritatea hotelurilor bune sunt deja ocupate în acea perioadă”, a spus Alexandr Juraveli.

Ce ţine de turismul intern, turiștii din Moldova merg mai mult la sanatorii, camping-uri şi pensiuni. Ei merg în aceste locuri în zilele de weekend. Şi turiștii străini sunt tot mai interesați de Republica Moldova. Ei aleg Chișinăul ca destinație de bază şi fac excursii prin ţară, merg la vinării şi la mănăstiri.

Anul trecut, în jur de 30% din turiștii moldoveni şi-au rezervat vacanţa din timp. Pentru cei care își cumpără biletele de odihnă în plin sezonz estival, preturile vor crește semnificativ.