TRAGIC / Un tânăr din RM, aflat la Iași, s-a aruncat de la etajul unui bloc

Un echipaj medical a fost solicitat de urgență la un bloc din orașul Tg. Frumos, dupa ce un tânăr s-a aruncat de la etaj. M. Serghia, în vârstă de 26 ani, a recurs la acest gest pe fondul unui conflict cu soția. În dimineața zilei de marți spre miercuri, în jurul orei 3:00, un vecin a fost trezit de țipetele care se auzeau din apartamentul de alături unde locuiesc cei doi tineri, informează bzi.ro.



La un moment dat, acesta a auzit un zgomot ciudat si cand s-a uitat pe geam l-a vazut pe vecin intins pe asfalt. Acesta a sunat imediat la Serviciul 112 si un echipaj medical s-a deplasat la fata locului. Tanarul din Republica Moldova s-a aruncat de la etajul patru, de la aproximativ 10 metri.

"Medicul care s-a deplasat la fata locului l-a intubat pe pacient si l-a transportat la Spitalul «Sf. Spiridon» din Iasi. Pacientul a fost dus direct in sala de operatie. In urma impactului cu solul, pacietul a suferit o ruptura de vezica urinara si laceratii usoare. Post operator evolutia starii de sanatate a pacientului este stabila. In cursul zilei de astazi (ieri-n.r.) va face un examen Computer Tomograf. Speram ca prognosticul sa fie favorabil", a declarat prof. dr. Diana Cimpoesu, sefa UPU-SMURD de la Spitalul "Sf. Spiridon".





Sursa: BZI.ro