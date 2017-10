Tragic! Şi-a bătut soţia însărcinată cu un par, pentru că voia să îi nască copilul chiar de ziua lui

Un barbat isi va petrece urmatorii 27 de ani in spatele gratiilor pentru ca a violat, agresat si terorizat 6 femei cu care a avut relatii amoroase de-a lungul vremii.

Un barbat din Australia a fost condamnat la 27 de ani de inchisoare pentru ca a violat si torturat 6 femei in perioada 1988- 2014, scrie stirilekanald.ro.

Desi in 1980 a fost condamnat la inchisoare pentru violenta domestica, el agresandu-si sotia de la vremea respectiva si copilul, a stat putin in spatele gratiilor. Odata eliberat, si-a reluat vechiile obiceiuri.

Marturiile victimelor au fost asemanatoare. Batute cu bestialitate pentru ca nu terminau la timp treburile casnice, arse pe soba incinsa si fortate sa intretina relatii sexuale fara voia lor.





Una dintre cele mai socante marturii din timpul procesului este cea a unei dintre cele 6 femei cu care barbatul a avut un copil. Aceasta le-a spus judecatorilor ca barbatul a batut-o cumplit, insarcinata fiind, de ziua lui deoarece isi dorea ca bebelusul sa se nasca exact in acea zi.

El a luat o scandura de lemn cu care a inceput sa o loveasca pe femeie pentru a-i provoca nastere.

Femeia a reusit sa scape cu greu din mainile barbatului si a ajuns la spital, hotarata sa nu se mai intoarca niciodata la el. Dar acesta a ameninat-o si i-a spus ca nu isi va mai vedea niciodata copilul daca nu se va intoarce acasa. De frica, victima s-a intors, iar ce a urmat apoi a fost un adevarat iad. Usile si geamurile erau tot timpul zavorate, pentru ca aceasta sa nu mai poata fugi.

Copilul a fost invatat sa isi urasca si sa isi atace mama, iar pe masura ce a crescut atat barbatul, cat si copilul o agresau pe femeie. La un moment dat, copilul i-a infipt acesteia o furculita in cap.

Pe toata durata procesului, barbatul si-a sustinut nevinovatia si nu a recunoscut nicio acuzatie.