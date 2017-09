Traian Băsescu cere BOICOTAREA lanțului de benzinării ungare MOL: Distribuie hărţi cu Ţinutul Secuiesc

Fostul preşedinte, Traian Băsescu, face un apel către români să nu mai cumpere combustibil din benzinăriile companiei ungare Mol, el spunând că în aceste staţii de carburant sunt distribuite hărţi ale Ţinutului Secuiesc autonom şi că "nicio companie nu îşi poate permite să facă o campanie împotriva Constituţiei statului pe teritoriul căruia a fost primită".



Traian Băsescu a făcut aceste declaraţii sâmbătă, la Neptun, la Şcoala de Vară a tinerilor PMP, scrie news.ro.

"Aş remarca încă un lucru care mă deranjează cumplit - aşa-numita dispută româno-maghiară plecată de la o hotărâre judicătorească. În România, deocamdată nimeni nu pune sub semnul întrebării hotărârile judecătoreşti. Nu ăsta este însă aspectul pe care vreau să îl sublinez, ci ceea ce face o compaie pe care România a primit-o cu ospitalitate pe teritoriul ei., Este vorba despre compania petrolieră Mol, companie aparţinând Ungariei. În toate staţiile Mol se distribuie hărţi cu Ţinutul Secuiesc autonom. Dragii mei, toţi cei care aveţi maşini, vă rog din suflet nu mai cumpăraţi combustibil de la Mol", a afirmat fostul şef al statului, moment în care a fost aplaudat de cei aproximativ 300 de participanţi la Şcoala de Vară a tinerilor PMP.





Băsescu a continuat spunând că "nicio companie nu îşi poate permite să facă o campanie împotriva Constituţiei statului pe teritoriul căruia a fost primită".

"Sunt atâtea benzinării. Nu mai cumpăraţi benzină de la Mol pentru că nicio companie nu îşi poate permite să facă o campanie împotriva Constituţiei statului pe teritoriul căruia a fost primită. Cum să promovezi prin pliante distribuite în benzinăriile Mol autonomia Ţinutului Secuiesc, pe teritoriul unei ţări în a cărei Constituţie spune foarte clar că este stat unitar", a mai spus liderul PMP.

În discursul său, Băsescu s-a referit şi la o declaraţie a liderului UDMR, Kelemen Hunor: "Eu nu am să uit declaraţia lui Kelemen Hunor că pentru ei 1 Decembrie este o zi de doliu, nu o zi de sărbătoare, uitând acest Kelemen Hunor că este cetăţean român, că s-a născut aici. Din păcate, lider oportunişti, populişti din UDMR promovează aceste idei de lipsă de respect pentru istoria şi realităţile ţării în care te-ai născut şi al cărei cetăţean eşti".

Ungaria a anunţat oficial vineri că nu susţine aderarea României şi Croaţiei la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), invocând faptul că autorităţile române ar fi decis suspendarea cursurilor Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş.

Aproape 2.000 de persoane au participat miercuri, în faţa Prefecturii din Târgu Mureş, la un miting de protest faţă de desfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic.

Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a afirmat, joi, în debutul şedinţei de Guvern, că problema de la Liceul Romano-Catolic din Târgu Mureş nu este a instituţiei pe care o reprezintă, ci este o "problemă locală", existând o soluţie, pe care nu a prezentat-o însă public. Premierul Mihai Tudose a comentat, ironic, că situaţia din Târgu Mureş este "ditamai problema naţională", pe când adevărata criză este în Ucraina, unde sunt închise toate şcolile româneşti.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formaţiunea va iniţia procedura de reînfiinţare a Liceului Romano-Catolic din Târgu Mureş "imediat după ce condiţiile legale vor permite", astfel încât unitatea de învăţământ să funcţioneze ca entitate juridică independentă.

"În ultima jumătate de an, în ultimele luni, am încercat să conving preşedintele statului şi pe toţi miniştrii educaţiei că, în cazul liceului din Târgu-Mureş, are loc o încălcare continuă a drepturilor care, mai devreme sau mai târziu, va avea repercusiuni. Marţi i-am cerut şi preşedintelui Partidului Social Democrat să îşi asume curajul unei decizii politice în acest caz", a spus liderul UDMR.

Scandalul privind desfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş are la bază o decizie a Tribunalului Mureş din luna iunie a acestui an, prin care a fost anulată decizia din august 2015 a Inspectoratului Şcolar Mureş care reglementa înfiinţarea noii unităţi şcolare.