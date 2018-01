Traian Băsescu, despre retragerea cetățeniei: Dodon a făcut o greșeală și astfel a creat o revoltă puternică în Moldova

Fostul președinte al României, Traian Băsescu, susține că există patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii şi secretarii acestora, pentru Unirea cu România.





Acesta a declarat că prin retragerea cetățeniei moldovenești, Igor Dodon a creat o revoltă puternică.

Traian Băsescu a menționat că lucrurile încep să se mişte în Republica Moldova. Curentul unionist porneşte tot mai puternic, potrivit Agerpres.





„Trebuie să vă spun că, după mine, Dodon a făcut o greşeală luându-mi cetăţenia, că a creat o revoltă destul de puternică. (...) Am rămas fără cetăţenie de când s-a emis decretul. Acum am atacat decretul. Mi s-a respins atacul, am făcut contestaţie. Deci sunt patru sate care săptămâna aceasta şi-au declarat dorinţa de a se uni cu România. Eu cred că această flamă porneşte în Republica Moldova”, a afirmat Traian Băsescu, la România Tv.

Întrebat dacă în situaţia în care va câştiga procesul privind cetăţenia moldovenească va candida în Republica Moldova, Băsescu a răspuns că nu spune nici „da”, nici „nu”, precizând însă că nu caută o carieră politică peste Prut.

„Lăsaţi-mă să câştig procesul pentru cetăţeni şi discutăm (despre o eventuală candidatură în Republica Moldova - n.r). (...) Nu spun nici da. Dar eu nu-mi caut o carieră politică în Republica Moldova. Am avut-o în România şi-mi ajunge”, a conchis fostul preşedinte.

