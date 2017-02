Trei alimente pe care moldovenii le consumă zilnic

Dacă preferințele culinare reflectă cultura alimentară a oamenilor, atunci moldovenilor le place să mănânce mult și bine, fără să țină cont de prea multe reguli. Dovadă este friptura de porc și mămăliga înmuiată în cât mai multă grăsime, plăcintele, sarmalele cu cât mai multă carne sau piftia care nu poate fi mâncată fără pâine. Care sunt însă cele trei alimentele care nu lipsesc zilnic de pe masa conaționalilor, dar și cât de sănătoase sunt acestea, aflați în materialul ce urmează.

Am ieșit în stradă și am provocat câțiva moldoveni să ne spună care sunt cele trei alimente pe care le consumă zilnic. Mulți, însă, dintre conaționali au fost puși în dificultate și nu au putut răspunde. Au existat și câțiva curajoși care au acceptat provocarea să ne spună care alimente le consumă zilnic.

Eugen, 67 de ani

Natalia, 20 de ani

Anton, 47 de ani

Cristina, 24 de ani

Roman, 30 de ani

Nadejda, 47 de ani

Ala, 75 de ani

Elizaveta, 68 de ani

Lena, 34 de ani

Mihai, 25 de ani

Eu mănânc de toate, dar dacă mă întrebați despre alimentele pe care le consum zilnic atunci este pâinea, terciurile din grâu, din secară și fasolea.Zilnic consum carne, ciocolate și cafea. Nu pot să-mi imaginez mâncarea fără cărniță și desertul fără cafea și ciocolată. Pentru mine sunt unele dintre plăcerile vieții.Nu pot să-mi imaginez masa zilnică fără carne de pui sau de porc, pâine și ceai. Am ales anume aceste trei produse, deoarece n-am cum să-mi încep ziua fără o cană de ceai, iar bucatele fără carne nu au niciun gust, dar fără pâine, degeaba le mai mănânci.Zilnic mănânc carne, multe chifle cu diverse umpluturi: frișcă, ciocolată, gem și beau și foarte multă cafea. Îmi place foarte mult cafeaua și, fiindcă sunt studentă, trebuie să am multă energie, iar această băutură mă ajută.Pe parcursul unei zile consum multă pâine, carne și lapte pentru că acum este iarnă și trebuie să avem o alimentație cât mai consistentă și în plus aceste alimente sunt foarte sănătoase și sățioase.Zilnic folosesc în alimentație mere, lapte și carne cât mai multă: de porc sau de pui, nu are mare importanță. Le consum pentru că îmi plac cel mai mult și pentru că așa mă simt mai bine, dar în decursul săptămânii mai diversific, mai cumpăr și brânză, și pește, și de toate.Din meniul zilnic nu lipsesc pâinea, laptele și legumele, pentru alte alimente nu-mi ajung bani. Am o pensie de 1100 de lei. Iarna numai pentru încălzire trebuie să achit 1200 de lei, dacă nu m-ar fi ajutat copiii, apoi nici pe acestea nu aveam să le mănânc.Nelipsite din orice bucătărie sunt cartofii și uleiul. De aceste două ingrediente ai nevoie pentru a prepara aproape toate bucatele. De exemplu, ai prăjit o tigaie de cartofi sau chiar i-ai fiert și i-ai stropit cu puțin ulei și dacă mai ai și pâinică, atunci masa este gata.Locuim la țară, ce creștem în gospodărie aceea și mâncăm. Zilnic consumăm pâine, carne și lapte ca să avem energie și putere de muncă.Pot să vă zic nu trei, dar cinci alimente care nu lipsesc zilnic de pe masa mea, acestea sunt dulciurile, pâinea, laptele, carnea și cartofii. Le mănânc pentru că sunt gustoase și nu aș putea să renunț la ele.

Din răspunsurile de mai sus am observat că cele mai folosite alimente de moldoveni sunt carnea, laptele și pâinea, de aceea am apelat la un specialist în nutriție pentru a vedea cât de corectă este utilizarea zilnică a acestor trei alimente. Iată ce ne-a spus medicul nutriționist, Luminița Suveică, despre cele mai consumate produse alimentare

Pâine

Carne

Lapte





În R. Moldova consumul de pâine este exagerat, conform unui studiu, un moldovean consumă anual 230 kg de pâine și numai 16 kg de pește. Din păcate, alimentația incorectă începe chiar din copilărie, am studiat recent regimul alimentar din grădinițe și am observat că la capitolul crupe și pâine există depășiri de peste 120 de procente ale normativelor, pe când fructele și legumele abia ajung la 40 de procente de acoperire a normei. Consumul excesiv de pâine și carne duce la creșterea în greutate și chiar la obezitate. La rândul său, obezitatea este cauza multor maladii cum ar fi diabetul zaharat, hipertensiunea arterială și maladiile cardiace. De aceea consumul oricărui produs, nu doar al pâinii, trebuie să fie moderat.Consumul de carne în alimentație trebuie să fie moderat, iar uneori aceasta trebuie înlocuită cu peștele, dar nu știu de ce în țara noastră consumul de pește este limitat. Bine ar fi ca într-o săptămână, două zile să consumăm carne, alte două – pește, iar trei zile să ne abținem de la alimente de origine animalieră. Există studii potrivit cărora consumul excesiv de carne preparată, nesănătos, crește riscul maladiilor oncologice. Și aici mă refer la carnea afumată sau la cea prăjită în ulei.Cercetătorii francezi au ajuns la concluzia că un om ar trebui să consume zilnic câte trei produse lactate. Nu insist asupra acestei cifre, dar recomand măcar un produs pe zi. Pentru că există multe persoane care au insuficiență de calciu, osteoporoză sau alte probleme de sănătate, dar consideră că laptele trebuie exclus din alimentație după o anumită vârstă. Ceea ce este evident un mit, pentru că produsele lactate sunt utile organismului nostru oricând.

Nutriționista Luminița Suveică ne-a recomandat alte trei alimente pe care ar fi bine să le introducem în alimentația zilnică pentru a avea energie și a face fața cu succes sarcinilor dintr-o zi epuizantă.

Fructe și legume

Pește

Moldovenii ar trebui să includă în alimentația zilnică mai multe fructe și legume de sezon, deoarece acestea sunt ușor de digerat și conțin multe vitamine și minerale necesare organismului nostruPeștele, deoarece acest aliment conține foarte mult omega 3, care scade nivelul de colesterol și ajută la restabilirea ficatului. Deoarece detoxifierea nu se află neapărat în anumite sucuri care ne pot face și mai rău, dar adevăratul proces de detoxifiere este realizat în organismul nostru de către ficat.

Conform unui studiu național privind evaluarea factorilor de risc pentru bolile netransmisibile realizat în anul 2014, moldovenii nu se alimentează corect și consumă mult alcool. Astfel, statisticile arată că peste 70 la sută din populația țării suferă de hipertensiune, iar a treia parte are nivelul colesterolului ridicat.

Potrivit cercetării, fiecare al doilea moldovean este supraponderal, iar peste 20 la sută din populaţia ţării suferă de obezitate. Datele arată că principalele cauze ale excesului de greutate sunt modul sedentar de viaţă şi consumul în exces al produselor bogate în grăsimi.

Astfel, doar 25 la sută dintre moldoveni practică sportul și doar doi la sută consumă cantitatea zilnică necesară de fructe și legume. În schimb, patru din zece persoane fumează, iar peste 60 la sută din populația țării consumă alcool. Studiul mai arată că peste 70 la sută din populaţia ţării suferă de hipertensiune arterială și doar un sfert se află la evidența medicului. Trei din zece moldoveni au nivelul colesterolului în sânge ridicat.