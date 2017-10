Trei femei din horoscop cu reputaţie impecabilă! Nu pot fi doborâte de nimic

Astrele scot la iveală trei femei din zodiac ce se remarcă prin firea lor și prin faptul că sunt extrem de puternice. Nu se lasă doborâte de nimic și luptă permanent pentru descoperirea adevărului și pentru binele lor și al celor dragi. Descoperă în articol zodiile cu o reputație impecabilă!



Iată zodiile de femei care au o reputație neatinsă!

Fecioară

Femeia Fecioară este o adevărată doamnă, din toate punctele de vedere. Tot timpul are grijă să arate impecabil pentru că știe cât de mult contează aspectul. Este foarte inteligentă și are întotdeauna cuvintele potrivite la îndemână. Îi place să aibă informații din toate domeniile și de aceea învață de peste tot. Încearcă să nu se lase condusă de sentimente pentru știe cât de importantă este raționalitatea. Nativa zodiei Fecioară are întotdeauna grijă la binele celorlalți și este în stare să se pună pe locul doi. În ceea ce privește viața sentimentală, aceasta nu este adepta aventurilor de o seară, ci caută să întemeieze o relație și să rămână fidelă până în ultimul moment. Toate aceste calități alcătuiesc reputația perfectă!





Săgetător

Cea mai sinceră femeie din zodiac este, cu siguranță, femeia Săgetător. În viața ei nu există loc pentru minciună și nu îi place să aibă în preajmă oameni falși care să îi strice dispoziția. Ambiția ei depășește granițele, chiar dacă este o fire visătoare și idealistă. Aparențele pot înșela, iar asta se aplică și în cazul ei. La exterior pare o femeie sensibilă, dar la interior este capabilă să meargă până în pânzele albe pentru a-și îndeplini scopurile. Bineînțeles, nu apelează la compromisuri sau tertipuri mincinoase, ci alege calea cea dreaptă. Uneori are o sinceritate brutală, dar știe că asta e cea mai bună metodă prin care poate răzbate.

femeie vesela

Capricorn

Femeia născută în zodia Capricorn este extrem de ambițioasă. Vrea întotdeauna ca lucrurile să iasă perfect, pe măsura efortului depus, tocmai de aceea își dă silința. Impresionează prin determinarea și curajul de care dă dovadă. Este în stare să se ofere pe tavă bărbatului pe care îl iubește, dar acesta va trebui să o trateze regește. Ambiția de care dă dovadă femeia Capricorn se răsfrânge asupra activităților ei zilnice. Are momente de slăbiciune, în care este foarte sensibilă, dar le ascunde pentru că nu vrea să arate că este vulnerabilă. Nu ai ce reproșuri să îi aduci!

Aceste trei zodii sunt dovada clară că există femei ce se luptă în fiecare zi să își păstreze imaginea impecabilă și că nu este nevoie să apeleze la tot felul de trucuri pentru acest lucru. Nimeni nu le poate păta reputația!