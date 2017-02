Găsirea unei diete corecte, bazate atât pe nutrienți naturali, cât și pe un gust delicios dă bătăi de cap oricărei femei. Indiferent de vârsta pe care o avem, întotdeauna ne vom dori să arătăm mai bine, mai slabe, mai finuțe și mai frumoase.

Cu toate acestea, există o serie de mituri pe care mulți dintre noi le credem și care pot avea efecte diferite de cele pe care le așteptăm. În realitate, totul se poate pune la cale fără mari bătăi de cap. Acestea fiind spuse, dacă vrei să cunoști și tu adevărul, rămâi pe aproape pentru a descoperi trei mituri nefondate despre fructe!



Orice fruct poate fi consumat în timpul dietei

Dacă scopul tău este să mai dai jos câteva kilograme, cu siguranță trebuie să ai grijă la cantitatea de fructe pe care să consumi. Să luăm strugurii, de exemplu, întrucât cantitatea de glucoză este exponențială, iar 100 de grame de struguri au cam 13 până la 16 grame de glucide, este bine să limitezi consumul acestora. Așadar, nu este interzis niciun fruct atunci cât vrei să scazi în greutate, însă este indicat să limitezi consumul acestora. Asta pentru că deși îți aduc un aport sănătos de nutrienți, fructele conțin totuși carbohidrați și pot avea un număr ridicat de calorii, ceea ce poate fi interpretat de organismul tău ca surplus.





Cura cu pepene roșu ne ajută să scădem în greutate

Gustul unic și dulce al pepenelui roșu ne face semn că vara este pe terminate. În plin sezon, multe dintre femei se orientează spre consumul ridicat al acestei delicatese, majoritatea consumând doar pepene roșu o perioadă de timp – fie că vorbim de câteva zile sau chiar o săptămână. Însă cât de indicat este acest obicei? Ei bine, pepenele roșu este format din 92% apă și fibră, având un conținut scăzut de calorii. Cu toate acestea, în cazul în care consumi o cantitate mare din acesta, e posibil să consumi mai multe calorii decât ai nevoie.



Pentru cea mai mare cantitate de vitamina C, consumați citrice

Citricele, și în mare parte portocalele, au fost asociate cu vitamina C. În realitate, altele sunt ingredientele și alimentele care conferă cea mai mare concentrație de vitamina C. Printre acestea, se numără broccoli, mango și chiar măceșele! Acidul citric din portocale sau grapefruit nu ajută deloc în ridicarea cantității de vitamina C, ci, pe de altă parte, stimulează secreția acidului în stomac.

În cele din urmă, atunci când vine vorba de diete, contează foarte mult cantitatea de calorii pe care un aliment o conține, raportat la cantitatea pe care o consumi la o masă și cât exercițiu faci pe parcursul zilei.

Sursa: bunadimineata.ro