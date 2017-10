Trei sferturi din cei afectați de această boală cruntă, nu știu că o au. Deseori deja e târziu când află

Trei sferturi dintre cei infectați cu virusul hepatitei C nu au nici cea mai mică idee că au această boală, a declarat managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș”, Adrian Streinu Cercel, potrivit Doctorulzilei.ro.

Aflat la Iași pentru a lansa campania „Hepatita C. Testează-te acum, testează-te aici”, Adrian Streinu Cercel a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că 75% dintre cei infectați cu virusul hepatitei C nu au nici cea mai mică idee că au o astfel de afecțiune întrucât nu prezintă niciun fel de simptome.

„Este o epidemie surdă, mută, iar în momentul în care apar simptomele vorbim deja de o fază avansată. Vorbim de fapt de ciroză hepatică sau, și mai rău, de cancer hepatic. Din cei care știu că sunt infectați doar 3 până la 5% primesc terapie, motiv pentru care trebuie să facem un pas înainte și să oferim acestor pacienți posibilitatea de a se vindeca. Vorbim de terapie cu tabletă, terapie orală, și o rată de vindecare care depășește 98%”, a precizat Adrian Streinu Cercel.





În opinia sa, este nevoie de o abordare complexă a acestei problematici pentru a permite depistarea cât mai precoce cu putință a infectărilor cu virusul hepatitei C, dar și „pentru a da dreptul la o nouă șansă la viață, și o viață mai sănătoasă acestor persoane”.

El a explicat că se află la Iași pentru a lansa o campanie de screening bazată pe trei componente: stradală, în farmacii, dar și în unitățile spitalicești pentru personalul medical și nu numai.

„Avem un tratament care nu mai este injectabil, este cu tablete și durează 12 săptămâni. Din experiența noastră, în 2016, din cei aproape 6.000 de pacienți tratați 99,32% dintre ei s-au vindecat. E un lucru deosebit de important. De aceea am căutat să identificăm persoanele infectate cu hepatita C și să le vindecăm”, a punctat managerul Institutului de Boli Infecțioase.

Citând un raport al OMS, Adrian Streinu Cercel a spus că în fiecare an sunt înregistrate între 3 și 4 milioane de cazuri noi de infectare cu virusul hepatitei C.

„Mai mult decât atât, aceste cazuri de îmbolnăviri cu hepatită C se traduc în morți, între 300.000 și 500.000 de morți anual pe această planetă. (…) România deține o poziție destul de importantă din punct de vedere al infectării cu virusul hepatitei C. Pe studiile noastre, în cinci județe prevalența este de peste 8%. Prin urmare, nu putem sta cu mâinile încrucișate și să nu facem nimic. Am demarat o campanie de screening tocmai pentru a veni în ajutorul populației. Intenționăm să lărgim acest orizont de testare la nivelul întregii țări. Nu în ultimul rând, pentru Iași, estimăm că vom testa între 500 și 750 de persoane, iar pentru colegii din spitale vom pune la dispoziție 1.800 de teste. Este vorba de un test oral, se prelevează din salivă, se face doar având consimțământul pacientului, test care durează maxim 20 de minute”, a mai declarat Adrian Streinu Cercel.

Totodată, el a tras atenția că acesta este un rezultat estimativ.

„Testul este de screening. Nu spune dacă persoana mai are virusul în continuare sau nu. Spune doar că a trecut de infecția cu virusul hepatiei C, motiv pentru care persoana depistată cu virus C pozitiv trebuie să se adreseze colegilor de la Infecțioase sau Gastroenterologie, unde se va stabili dacă virusul mai este prezent sau nu. Știm că 15-25% din cei care trec prin infecție acută cu hepatită C se vindecă spontan, dar rămâne un bulb pe pacient, de 75-80%. Neavând niciun simptom, pot transmite mai departe virusul”, a spus Adrian Streinu Cercel.

O campanie similară celei de la Iași urmează a fi lansată și în alte mari orașe ale țării.

Sursa: Realitatea.net