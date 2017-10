TRISTEȚE SOCIALISTĂ: Unul dintre „satele lui Dodon” nu-l mai vrea președinte

O parte dintre locuitorii satului Gangura consideră că șeful statului este un om de nimic, iar alții cred că el le-a reparat drumurile, deși Dodon nu are astfel de competențe.

În toamna anului trecut, după alegerile prezidențiale, echipa ziarului TIMPUL a realizat o serie de reportaje din localitățile R. Moldova, în care s-a votat masiv pentru Igor Dodon. În acele articole, am arătat cu ce probleme se confruntau alegătorii și ce așteptări aveau de la noul președinte. De atunci s-a scurs un an, dar „satele lui Dodon” au rămas la fel de sărace, iar locuitorii lor au realizat în sfârșit că promisiunile șefului statului n-au fost decât niște minciuni de două copeici. Cel puțin așa crede o bună parte din locuitorii comunei Gangura, r-l Ialoveni, unde candidatul socialist a acumulat la prezidențiale circa 80 la sută din numărul total de voturi.





La o distanță de 32 km de Chișinău, se află satul Gangura. La prima vedere, localitatea nu se deosebește cu nimic de multe alte așezări rurale. La porți stau aceleași lacăte ruginite și tot în paragină zac terenurile abandonate, creând impresia unui loc uitat de toată lumea, bolnav de sărăcie și dezinformare. Însă, pe măsură ce înaintăm, observăm cum satul începe a prinde viață, cum oamenii își văd de muncile cotidiene, cum drumurile devin parcă mai bune, iar pe ici, pe colo se mai construiește câte o casă.



„Nu a făcut nimic. Cum n-a făcut?”

Lângă Primăria din localitate, îl cunoaștem pe Dumitru. Deși s-a pensionat, el este nevoit să muncească ca paznic pentru a se putea întreține. Chiar și așa, bărbatul spune că la țară se descurcă greu, pentru că salariile nu depășesc o mie de lei, iar singura dorință a satului a fost Dodon, pe care l-a votat în speranța unei vieți mai bune. Cu toate acestea, constată Dumitru, noul președinte, deocamdată, nu a făcut nimic. „Iată, toamna trecută l-am votat ca să facă ordine în politică și în țară. Dar, într-un an, Dodon n-a făcut nimic rău, dar nici bine. Nu l-au lăsat să facă, deoarece la noi este republică parlamentară”, explică paznicul.

Să vezi și să nu crezi. După ce spune că președintele său n-a făcut nimic, câteva clipe mai târziu bărbatul începe să-și nege propriile declarații și devine supărat nevoie mare că am îndrăznit să-l întrebăm despre reușitele șefului statului. „Cum n-a făcut nimic? Numai câtă producție a ajuns pe piața rusă și câți oameni au câștigat bani. Să nu-mi spuneți că au întors multe fructe și legume înapoi. Eu știu că acea producție avea acte false și nu era de la noi din țară”, adaugă bietul om.



„El ne-a amăgit în campania electorală”

Mai puțin mulțumită de activitatea lui Igor Dodon este Natalia, și ea pensionară din aceeași comună. Femeia a fost mai bine de patru decenii educatoare, pentru care statul a răsplătit-o cu o pensie de circa o mie de lei, care nu-i ajunge nici pentru medicamente. Ea este profund dezamăgită de alegerea consătenilor săi și crede că Dodon nu merită să ocupe o asemenea funcție. „Majoritatea l-au votat pe Dodon, iar acum lasă-i să vadă cum e. El i-a amăgit în campania electorală că va întoarce miliardul și că vom avea o viață mai bună, dar n-a făcut și nici n-o să facă nimic”, spune femeia, supărată.

În timp ce ne plimbăm pe ulițele satului, proprietara unui magazin din localitate, care nu vrea nici în ruptul capului să se prezinte, ne ia la trei parale, arătându-se deranjată de faptul că am îndrăznit să fotografiem ograda sa plină cu frunze. „Ia, nu mai fotografiați aici, că n-am timp să le mătur. Sunt și proprietar, și vânzător, și hamal, și femeie de serviciu, și n-am bani să angajez pe cineva”, strigă ea la noi ca din gură de șarpe.



„De l-ar trăsni Dumnezeu într-o zi”

Mai mult fugăriți decât de bună voie, ne vedem în continuare de drum. În scurt timp, la una din curțile mai modeste, observăm un bărbat care repara de zor o motocicletă. Este atât de ocupat, încât refuză să ne ia în seamă, dar peste câteva clipe își suflecă mânicile cămășii și începe să-și verse amarul. Se prezintă Ion și ne spune că Dodon ar fi câștigat alegerile în comuna sa, datorită bulgarilor din satul Alexandrovca. „Pentru ei, limba rusă este o prioritate și l-au votat pe Dodon, pentru că el le-a promis c-o va face limbă de stat. Bulgarii întotdeauna ne pun în nas fraza: „Hаучись говорить на языке Ленинa”, (Învăță să vorbești limba lui Lenin – n.red.), încât am ajuns să ne simțim cetățeni de mâna a doua în propria țara. Și golănimea de la noi din sat l-a votat pe Dodon, iar acum a văzut că el nu va face nimic. El numai ne va încurca să trăim mai bine. De l-ar trăsni Dumnezeu într-o zi așa, ca să nu se mai ridice”, scrâșnește bărbatul.





„Ne-a mărit pensiile cu 20 de lei”

„Dodon nu are nimic în comun cu drumurile noastre”

Mătușa Liubovi, în vârstă de 88 de ani, este supărată că a rămas singură, după ce toți copiii săi, patru la număr, au dispărut prin Ucraina, Italia și Portugalia. Dar, spune ea, este mulțumită că fiicele sale o ajută cu bani, când nu-i ajunge pensia. Ne spune că l-a votat pe Dodon, deoarece l-a văzut și i-a plăcut de el. Poate că mătușa Liubovi este singurul locuitor din Gangura pe care președintele nu a reușit încă s-o dezamăgească... „Președintele m-a strâns de mână și mi-a spus că va face tot de ce avem nevoie: drumuri, transport și toate celelalte. Și timp de un an a făcut ce-a putut. Ne-a mărit pensiile cu vreo 20 de lei și drumurile le-a făcut”, se arată convinsă femeia. Când îi spun că Dodon nu are competențe de a majora pensiile, ea nu mă crede și basta. Ce să-i fac? Îmi continui drumul.Intrigați, totuși, de cele spuse de mătușa Liubovi, ne îndreptăm către administrația publică locală, ca să aflăm povestea adevărată a drumurilor construite în Gangura. Când aude ce-i spunem, Marcel Bobeica, primarul localității, izbucnește în râs și ne lămurește că șeful statului nu are nimic în comun cu drumurile din comuna pe care o conduce. „Consătenii mei au făcut aceste declarații în necunoștință de cauză. În 2017, în cele patru localități din comuna Gangura au fost construite tot atâtea drumuri. Trei dintre ele au fost făcute din resurse financiare alocate din bugetul local, iar al patrulea a fost reconstruit cu suportul financiar al Guvernului. Așa că nu are domnul Dodon nici o treabă cu aceste drumuri. Cu atât mai mult, cu cât și din punct de vedere legislativ, președintele țării are alte atribuții și nu se ocupă de reconstrucția drumurilor”, ne explică primarul de Gangura.

Edilul a adăugat că, în ultimii doi ani, Igor Dodon nici nu a vizitat comuna. Pentru el, victoria candidatului socialist la alegerile prezidențiale din 2016 nu a fost o surpriză, deoarece localitatea pe care o conduce este formată în proporție de 60 la sută din minorități naționale, care sunt vorbitori de limbă rusă și care, de fiecare dată, au susținut concurenții electorali proruși. Mai mult decât atât, ne dă de înțeles primarul, mulți dintre locuitorii satului Gangura muncesc în Federația Rusă sau suferă de nostalgie după trecutul sovietic.

Din comuna Gangura fac parte satele Homuteanovca, Misovca, Alexandrovca și Gangura. Conform recensământului din anul 2014, localitatea are o populație de 2400 de persoane, dintre care o mie locuiesc în satul Gangura. La alegerile prezidențiale din noiembrie 2016, ar fi participat 987 de locuitori, dintre care 781 ar fi votat pentru socialistul Igor Dodon.