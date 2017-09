Trolii ruși se dădeau drept musulmani americani, semănând haos în rețelele sociale

Trolii ruși se recomandau ca adevărați musulmani americani, semănând haos pe Facebook și Instagram, sustine o investigatie jurnalistica a publicatiei The Daily Beast.





„Grupul de pe Facebook “Musulmanii Uniti ai Americii” (United Muslims of America – UMA) nu a fost niciodată nici unit, nici musulman și nici american,“ – scriu jurnalistii publicatiei.

Sursele ziarului susțin ca acest grup creat pe cea mai mare retea sociala din lume era de fapt un cont fals al carui urma duce in Rusia.





Sursele au confirmat că acest cont cumpăra pe Facebook publicitate adresată publicului sau cheie, distribuind informații despre mitingurile politice destinate musulmanilor.

Spre deosebire de alte conturi asociate cu rușii, grupul UMA acționat în numele unei organizații reale. Adevarata UMA este o organizație non-profit cu sediul în California, care promovează dialogul interconfesional și participarea musulmanilor la viața politică din SUA. Deși exista de mai bine de 30 de ani, organizația este în prezent inactiva, potrivit ultimului său președinte Tasha Zahir.

„Organizația cu care am vorbit, și care continuă să lucreze, se străduiește sa aduca armonie între SUA și lumea musulmană, – spune despre UMA congressmanul Eric Swalwell, membru al Comitetului de Informații al Camerei Reprezentanților. – Mulți dintre acești oameni cu care am vorbit în mod direct condamna terorismul din întreaga lume, inclusiv cel musulman. Îngrijoreaza faptul că numele lor a fost folosit de rusi…”.

Contul UMA a fost realizat mai subtil decât alte conturi, identificate în prezent ca fiind legate de trolii ruși pe Facebook. Cea mai mare parte a conținutului de pe pagina era apolitic, înfățișând pozitiv Islamul și pe musulmani și demontând unele dintre cele mai islamofobe mituri, pe care Rusia le difuza simultan prin intermediul altor conturi. Această abordare posibil ca a ajutat contul sa stranga 268.000 de abonați. Dar, în perioadele de importanta strategica, acesti abonati erau inundati dintr-o dată de stiri false.

În aprilie 2016, pagina a postat un video în care se sustinea: „Hillary Clinton admite că America a creat, finanțat și înarmat teroriștii Al-Qaeda și ISIS (…), dar îi acuza in continuare pe musulmani“ . Un alt mesaj il reprezenta pe John McCain „rânjind” lângă un text care vehicula o alta dezinformare: „taxele voastre sunt folosite pentru a finanța ISIS“. În stire se spunea că SUA „finanțeaza în mod oficial „Dzhebhat en-Nusra” [ramură Al-Qaeda]”.

Într-un alt mesaj se afirma că nu „imigranții din Siria au fondat ISIS, ci McCain”.

Cel mai puternic val de postari politice pe falsul cont a aparut după atacul cu rachete efectuat de SUA pe 6 aprilie 2017 impotriva unei baze aeriene siriene, ca răspuns la utilizarea armelor chimice de catre armata lui Assad. Actiunea a subliniat primul pas important al lui Trump impotriva intereselor președintelui rus Vladimir Putin. La 9 aprilie, pagina falsa UMA a condamnat atacul cu rachete, sustinand că in loc sa cheltuiasca 93 de milioane de $ pentru lovitura aeriana – „SUA puteau oferi „Meals on Wheels” pana in 2029 „(este vorba despre livrarea meselor caritabile celor nevoiași).

Contul fictiv al UMA de pe Instagram folosea numele @Muslim_Voice și înainte de a fi închis în luna august 2017 a avut 71.000 de foloweri. Contul a folosit hashtag-ul #StopBombingSyria de mai mult de 30 de ori în ultima săptămână a existenței sale pe Internet. Mesajul postat spunea ca: „97% dintre oameni nu știu că Osama bin Laden a fost agent CIA”.

Dupa ce un fan american al ISIS a ucis 49 de persoane într-un club de noapte din Orlando, în iunie 2016, comunitatea a crea rapid un eveniment numit “Susține-o pe Hillary Clinton. Salveza musulmanii americani”, numele lui Clinton fiind scris cu caractere arabe.

Încercările Rusiei de a organiza musulmanii americani în viața reală s-au dovedit a fi mai puțin reușite decât eforturile lor preelectorale in susținerea lui Trump. Nu există dovezi că cineva a ieșit la marșul de sprijin pentru Hillary Clinton din iulie 2016.

Sursa: paginaderusia.ro