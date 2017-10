TRUCURI simple pentru a-ți stimula organismul să îți TRANSFORME grăsimile în energie

Cetoza este un proces metabolic care poate aduce multiple beneficii sanatatii. In timpul acestui proces, organismul transforma grasimile in cetone si incepe sa le utilizeze ca sursa de energie, scrie exquis.ro



A fost demonstrat stiintific faptul ca dietele care favorizeaza cetoza sunt eficace prin suprimarea apetitului. Alte studii au sugerat faptul ca acest proces ajuta in cazul tulburarilor neurologice, diabet de tip doi si alte afectiuni.

Iata 7 pasi prin care sa intri in starea de cetoza si sa-ti stimulezi practic organismul sa transforme grasimile in energie:





Minimizeaza consumul de carbohidrati

O dieta cu putini carbohidrati este foarte importanta. Celulele utilizeaza glucoza ca sursa de energie, insa pot folosi si alte surse de energie, cum ar fi cetonele.

Cand nu consumi carbohidrati, depozitele de glucoza, precum si nivelul insulinei, se reduc simtitor, permitand acizilor grasi sa se elibereze din depozitele de grasime.

Ficatul transforma o parte din aceste grasimi in acesti corpi cetonici, care pot genera “combustibil” pentru creier.

Cat de mult trebuie sa limitezi consumul de carbohidrati este o chestiune individuala. Unii oameni ar trebui sa se limiteze la 20 g de carbohidrati, altii mai mult pentru a ajunge in starea de cetoza.

Include uleiul de cocos in dieta

Uleiul de cocos are multe trigliceride de lant mediu, care ajuta la intrarea in starea de cetoza. Grasimile sunt absorbite rapid si ajung in ficat unde sunt transformate in cetone.

Cand incluzi uleiul de cocos in dieta, este recomandat sa il introduci gradat, pentru a minimiza efectele secundare precum diareea sau crampe abdominale. Incepe cu o lingurita pe zi, apoi creste gradat, pana la doua linguri pe zi.

Creste frecventa activitatii fizice

Starea de cetoza este benefica performantei atletice, in special cele de rezistenta. Cum nivelul glicemiei este mic, cetonele vor fi folosite pe post de combustibil si de catre muschi.

Tine minte ca, desi exercitiile sporesc productia de cetone, abia dupa o luna corpul va ajunge sa le utilizeze pe post de “combustibil”.

Creste consumul de grasimi

Consumul de grasimi sanatoase creste nivelul de cetone care ajuta organismul sa intre in cetoza. Opteaza pentru ulei de cocos, unt, untura, seu, ulei de avocado, ulei de masline.

Posteste

Cateva ore fara mancare te pot aduce in starea de cetoza. De altfel, inainte de a incepe dieta ketogenica, se recomanda o perioada de post de 24-48 de ore, pentru a intra mai repede in starea de cetoza.

O alta varianta este sa consume 1.000 de calorii pe zi, din care 80-90% sa fie grasimi. Combinatia de calorii putine si grasimi multe induce rapid starea de cetoza. Pentru a nu pierde din masa musculara, nu este recomandata aceasta dieta mai mult de 3-5 zile, scrie besthealthyguide.com

Mentine optim nivelul de proteine

Starea de cetoza necesita si un nivel optim de proteine. Ficatul are nevoie de proteine pe care sa le transforme in glucoza. Acestea vor fi combustibil pentru celulele si tesuturile care nu se pot hrani cu cetone. In plus, proteinele contribuie la pastrarea masei musculare. Cercetatorii spun ca un consum de 1,2-1,7 g per kilogram corp.

Fa-ti analizele mai intai!

Intrarea in starea de cetoza este o chestiune individuala, iar fiecare om are alta stare chimica. De aceea este nevoie de o serie de analize pentru a sti exact care este situatia cetonelor din organism.

Acidul acetoacetic se masoara in urina, cu benzi de culoare, rezultand nuante de la roz la mov. O culoare inchisa inseamna un nivel ridicat, o culoare mai pala inseamna un nivel scazut.

Acetona poate fi masurata in respiratie, in timp ce acidul betahidroxibutirat poate fi masurat in sange, printr-un procedeu asemanator cu glucometrul.

Atentie! Nu urma dieta ketogenica daca nu ti-ai facut in prealabil analize medicale si daca dieta nu este creata special pentru tine, in urma analizelor medicale, si monitorizata de catre un medic specialist.