Trupele de ocupaţie a F. Ruse au intensificat exerciţiile de AMPLOARE în R. Moldova

15/01/2018. Săptămâna începe în forță cu un exercițiu de mânuire a complexelor de rachete antitanc dirijate semiautomat. Conform unui comunicat de presă a Districtului Militar Vest a Federației Ruse, "În cadrul #TOFR a fost organizat exercițiul de mânuire a complexelor de rachete antitanc dirijate semiautomat. La exercițiu au participat 20 militari și a constat în desfășurarea diferitor procedee de lansare, ghidare și mânuire a complexelor de rachete antitanc dirijate semiautomat, până la mascarea și organizarea poziției de tragere. #TOFR, pretinsa Misiune de Pacificare, precum și pretinsele forte ale armatei a regiunii separatiste din Republica Moldova au în dotare 3 complexe de rachete antitanc dirijate semiautomat - Complexul 9К11/Malyutka (NATO reporting name: AT-3 Sagger), Complexul Fagot 9K111 (NATO reporting name is AT-4 Spigot) şi Complexul Konkurs 9M113 (NATO reporting name is AT-5 Spandrel). ”.