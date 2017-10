Tu poți să găsești numărul 425? Pare ușor la prima vedere, dar în realitate e destul de complicat!

In ultima perioada, problemele de logica sau matematica si puzzle-urile fac senzatie in randul internautilor.

Din ce in ce mai multe provocari de acest fel starnesc valuri de reactii in mediul online, iar userii se grabesc sa isi demonstreze abilitatile in rezolvarea lor.

Unul dintre testele care le dau mari batai de cap celor care se incumeta sa le rezolve este cel prezentat in randurile de mai jos. Provocarea este simpla: gaseste numarul 425 in acest sir de cifre aranjate la intamplare.





La prima vedere, esti tentat sa crezi ca totul e floare la ureche, insa in scurt timp vei realiza ca situatia e putin mai complicata. Multimea de numere te poate induce usor in confuzie, iar ochii tai iti vor juca feste.

Cifrele care formeaza numarul 425 sunt imprastiate peste tot, iar gasirea lor este destul de complicata.

stirileprotv.ro