Turcia, important membru al NATO, a semnat cu Rusia un contract pentru achizitionarea de sisteme de aparare antiaeriana S-400, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan, in ciuda ingrijorarilor manifestate de Statele Unite, notează Hotnews.ro.



"Semnaturile au fost pentru cumpararea de sisteme S-400 din Rusia", a declarat presedintele turc, citat marti de ziarele turcesti, adaugand: "Din cate stiu, a fost platit si un avans".

Presedintele rus si "eu insumi suntem hotarati in privinta acestei chestiuni", a continuat el, in declaratii facute la bordul avionului care il duce in Kazahstan.





Declaratiile lui Erdogan in privinta acestui acord, a carui valoare nu a fost dezvaluita, risca sa intareasca ingrijorarea deja mare a aliatilor Turciei din NATO.

Pentagonul a lansat deja un semnal de alarma la sfarsitul lui iulie, afirmand fara menajamente ca "in general, e o idee buna pentru aliati sa cumpere material militar" compatibil cu sistemele de armament ale NATO.

"Luam singuri deciziile relevante pentru independenta noastra", a subliniat Erdogan. "Suntem obligati sa luam masuri de securitate si aparare pentru a ne proteja tara".

Presedintele turc a mentionat ca urmatoarea etapa consta in transferarea unui credit rusesc catre Turcia pentru a finanta contractul.

"Interese strategice"

Si Moscova a confirmat acordul: "Contractul a fost semnat si se pregateste punerea lui in practica", a declarat pentru agentia rusa de presa TASS Vladimir Kojin, consilier pentru cooperare militara si tehnica la Kremlin.

Kojin a explicat ca "S-400 sunt unul dintre cele mai complicate sisteme, format dintr-un ansamblu de materiale tehnice" care presupun un mare numar de "subtilitati" de rezolvat.

Un sistem S-400 are mai multe statii radar, precum si rachete cu diverse raze de actiune si echipamente de mentenanta.

"Pot doar sa spun ca deciziile luate in privinta acestui contract corespund intereselor noastre strategice", a continuat el, adaugand ca intelege "foarte bine reactia unora dintre partenerii nostri occidentali care incearca sa faca presiuni asupra Turciei".

Semnarea acestui acord este cel mai recent eveniment care semnalizeaza incalzirea relatiilor dintre Moscova si Ankara, dupa o grava criza diplomatica provocata de distrugerea unui bombardier rusesc de catre Turcia, deasupra granitei siriene, in noiembrie 2015.

Turcia ramane un membru cheie al NATO, dar relatiile sale cu SUA s-au tensionat puternic in special in urma deciziei americanilor de a sustine militiile siriene kurde, considerate "teroriste" de catre Ankara, in lupta impotriva gruparii Stat Islamic.

Dar, chiar daca Moscova si Ankara s-au apropiat in special in dosarul sirian, cele doua tari mentin in continuare interese opuse in mai multe chestiuni, in special in privinta presedintelui sirian Bashar al-Assad sau tatarii din Crimeea.

Astfel, Ankara a cerut marti anularea condamnarii la opt ani de inchisoare de catre justitia rusa a lui Ahtem Chiygoz, un lider al tatarilor din Crimeea, o minoritate musulmana care se opune anexarii Crimeii de catre Rusia.

Sursa: Hotnews.ro