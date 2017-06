Turistul nu trebuie să se lăcomească la o vacanță foarte ieftină

Odată cu venirea vremii și a temperaturilor fierbinți, cetățenii Republicii Moldova simt nevoia să-și ia o vacanță, fie peste hotarele țării ori acasă. Am discutat cu directoarea agenției de turism Stil Tur, Elena Sava, despre avantajele vacanțelor oferite de agențiile de turism și care sunt cele mai bune destinații pentru această vară.

Potrivit directoarei Stil Tur, Elena Sava, atunci când oamenii se adresează la o agenție de turism, în primul rând, aceștia interacționează cu un specialist care a vizitat destinațiile și hotelurile propuse. „Specialistul are feedback de la ceilalți turiști și cunoaște toate nuanțele unei călătorii. Se semnează un contract turistic. Asta înseamnă responsabilitate din partea agenției pentru client în ceea ce ține de calitatea călătoriei, transportul, cazarea și masa. Se face și asigurare medicală. Dacă se întâmplă ceva pe parcursul sejurului, turistul este asigurat medical. El mai primește un voucher turistic care este o dovadă a plății serviciilor, care face parte din contractul turistic. De asemenea, dacă la locul destinației ceva nu este bine, turistul poate contacta agenția pentru rezolvarea problemelor”, spune directoarea.

„În cazul în care persoana face o rezervare de cazare, singur, pe un anumit site, responsabilitatea îi revine doar lui. Responsabilitatea juridică aproape că nu există. Nimeni nu-i asigură calitatea serviciilor, așa cum se întâmplă la agențiile de turism. Omul poate ajunge la destinație, dar rămâne cu dezamăgiri, neavând loc de cazare, masă. Cui se adresează atunci? La cine se adresează dacă este întors de la vamă, acasă? Specialistul în turism oferă clientului informații despre actele obligatorii la trecerea de frontieră, ce acte trebuie să aibă copiii și alte detalii. Turiștii, de sine stătător, în rare cazuri caută pe site-urile specializate informații despre documente”, susține Elena Sava.

„Cașcaval gratis găsești numai în capcana pentru șoareci”





„Prețurile la agențiile de turism sunt mult mai avantajoase decât la rezervările pe site-ul booking. Primele au contracte semnate cu respectivele țări, inclusiv cu hoteluri. Fiecare agenție negociază pentru a obține cele mai bune prețuri. Recomandăm turiștilor să fie atenți la pachetele low-cost. Ce înseamnă low-cost? Poate nu se vinde respectivul hotel sau calitatea serviciilor de cazare, transport lasă de dorit. Serviciile de calitate, în esență costă”, a declarat directoarea agenției de turism Stil Tur pentru Timpul.md

„Niciodată turistul nu trebuie să se lăcomească la un pachet foarte ieftin. Există expresia „cașcavalul gratis se găsește numai în capcana pentru șoareci”, care se potrivește pachetelor extrem de ieftine. Dacă analizăm care sunt prețurile reale la transport, cazare, mese, ne dăm seama că un pachet de 119 euro, în Grecia, pentru 7 nopți, cu transport, este ceva ireal. În acest caz, trebuie să punem la îndoială calitatea serviciilor”.





Muntenegru. Foto: Stil Tur

Cea mai bună destinație pentru vara aceasta

Potrivit Elenei Sava, cireșica de pe tort, pentru vara aceasta, este Muntenegru ca destinație. „Este una relativ nouă. Este al patrulea an când turiștii pleacă în masă. Dacă în primul an noi am avut un singur autocar cu oameni, anul acesta avem 14 ture cu autocarul și 14 cu avionul. Oamenii solicită Muntenegru pentru că este o combinație perfectă dintre mare și munte. Are prețuri foarte bune și este potrivită atât pentru tineri, cât și pentru familii cu copii, dar și pentru toată lumea”.

„Dacă omul vrea odihnă activă, adică să nu stea la mare doar să se bronzeze și să mănânce, atunci în Muntenegru este perfect! În această țară sunt cinci parcuri naționale, care sunt incluse în patrimoniul UNESCO. Tot aici, găsim și al doilea, după mărime, canion din lume - Tara. Există și a treia, după importanță, mănăstire din lume – mănăstirea Ostrog, la o altitudine de aproape o mie de metri. Orașul Budva care este cel mai vechi oraș din zona balcanică cu aproape 2 500 de ani de existență. Nu trebuie să ratați ocazia de a gusta bucatele tradiționale muntenegrene”.



Muntenegru. Foto: Stil Tur



Alte destinații solicitate de moldoveni

Cât este de dezvoltat turismul național

„Vara aceasta oamenii pleacă, tradițional, în Bulgaria, pentru că e o țară apropiată cu prețuri accesibile. Se solicită Grecia, Turcia, Spania cu litoralul Costa Brava și Costa Daurada, Malta. Una dintre cele mai scumpe țări este Turcia. Pentru un sejur la un hotel de cinci stele, inclusiv transportul, asigurare medicală costul este de 900 euro pentru două persoane. Pentru Grecia, pachetele pornesc de la 750 de euro, tot pentru două persoane. Sejururile în Spania depășesc 1 200 de euro pentru două persoane. În Bulgaria găsiți pachete cu cel puțin 185 de euro, de persoană. Dacă doriți să descoperiți Muntenegrul, călătoria costă cel puțin 279 de euro, de persoană”, a enumerat specialista în turism.Directoarea agenției explică că turismul intern înseamnă vizitarea obiectivelor din interiorul țării și, în ultimul timp, crește interesul oamenilor de a-și cunoaște țara. „Foarte bine călătoresc elevii la sfârșit de an. Ca destinații, aleg Tighina cu podul de la Șerpeni, Soroca, Orheiul Vechi, conacul Manuc Bei. O excursie internă începe de la 90 de lei”.

„Dacă vorbim de turismul receptor pot să spun că interesul crește străinilor față de țara noastră. Se solicită mai mult vinăriile și complexul Orheiul Vechi”.

Conform Biroului Naţional de Statistică, în anul 2016 agenţiile de turism şi turoperatori au acordat servicii turistice la 234,2 mii de turişti şi excursionişti, cu 3,4 la sută mai puţin decât în anul 2015.

Prin intermediul agenţiilor de turism şi ale turoperatorilor în anul 2016 au plecat în străinătate 177,3 mii de turişti şi excursionişti, cu 6,6 la sută mai puţin comparativ cu anul 2015. Majoritatea cetăţenilor moldoveni au plecat în străinătate în scopuri de odihnă, recreere şi agrement (98,9%). Cetăţenii Republicii Moldova au preferat să călătorească, în principal, în Turcia (31,9% din total plecaţi în străinătate), Bulgaria (26,7%), România (14,1%), Grecia (13,2%), Ucraina (2,8%), Egipt (1,6%), Spania și Montenegro (câte 1,3%), Italia (1,0%).