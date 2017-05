UE planifică să ofere mai mulți bani Republicii Moldova

Solicitarea eurodeputatului Siegfried Mureșan de a crește alocările financiare pentru statele din Vecinătatea Vestică a UE se regăsește într-un proiect de lege al Comisiei Europene înaintat în Parlamentul European.



Astfel, pentru anul 2018 este prevăzută o creștere de 207 de milioane de euro a alocărilor pentru statele din Vecinătatea Vestică, inclusiv Republica Moldova.

Mai exact, proiectul prezentat de Comisia Europeană prevede o creștere de 48,6 milioane de euro, în credite de angajament (de la 544,1 milioane de euro, la 592,7 miloane de euro), respectiv, de 158,4 milioane de euro în credite de plată (de la 274,1 milioane de euro, la 432,5 milioane de euro).





„Vrem să ajutăm Republica Moldova să adopte toate reformele necesare parcursului european spre o democrație consolidată cu o economie solidă și competitivă. De aceea, am cerut creșterea alocărilor financiare din bugetul de anul următor pentru Vecinătatea estică, așa cum am promis încă din momentul în care am fost desemnat negociator-șef pentru bugetul european de anul viitor”, a declarat deputatul european Siegfried Mureșan după după prezentarea proiectului de buget de către Comisia Europeană.



