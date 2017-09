ULTIMA ORĂ / Atac armat într-o biserică din SUA. O persoană a fost ucisă, șapte răniți

Cel puțin opt persoane au fost rănite într-un atac armat produs într-o biserică din Nashville, SUA, potrivit autorităților locale citate de Reuters.

ACTUALIZARE: CNN anunță că o persoană a fost ucisă și alte șase sunt rănite.





One person was killed & six others were injured in a shooting at a church in Antioch, Tennessee, according to police https://t.co/MC5s5R6gGe