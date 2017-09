O altă propunere a șefului statului este majorarea salariilor pentru lucrătorii tehnici auxiliari din instituțiile de stat. De exemplu. în cazul grădinițelor, lucrătorii respectivi ar fi ajutorii de educatori, bucătari, ajutorii de bucătari și alții.





Dodon cere anularea vârstei de majorare. „Oamenii nu ajun la așa vârstă”. De asemenea, propune indexarea indexarea pensiei de două ori pe an - la 1 aprilie și la 1 octombrie.

Dodon propune și o pensie de urmaș de cinci ani pentru rudele decedatului. „A ieșit omul la pensie. Toată viața a lucrat și a plătit impozite. Dar a decedat. Propunem ca cineva din familie pentru următorii cinci ani să beneficieze pensia pe care urma să o primească bătrânul”.





„Cei care au distrus vectorul integrării Europene, cei care au înșelat așteptările populației încearcă să fie mai sfinți ca Papa de la Roma. Dacă credeți că fluturați drapelul UE, oamenii o să aibă mai multă încredere în voi?”, s-a întrebat retoric Igor Dodon în timpul conferinței de presă susținută astăzi.

„Solicit audieri parlamentare privind asistența externă primită de Guvern în perioada 2009-2017. Trebuie să vină cu informații concrete. Informația interesează pe toată lumea. Sunt speculații foarte multe. Și cei din UE ar trebui să se intereseze. Am elaborat un program pentru familiile tinere, pentru o perioadă de 20 de ani. Proiectul aparține echipei prezidențiale. Aceste inițiative vor fi inițiate și înregistrate la Parlament. Voi merge să mă asigur despre activ”, a comentat acesta ultimele hotărâri ale Guvernului.

„Stimați colegi, veți permite să se bată joc de vectorul integrării europene?

Vreau s-o văd și pe asta. Dacă o să faceți și asta, să nu mai întrebați de ce poporul nu mai are încredere. Vectorul geopolitic îl hotărăște poporul Republicii Moldova”

Referindu-se la candidatura propusă de Guvernare, Eugen Sturza, acesta a menționat: „Consider că înaintarea unei persoane care nu este profesioniste, asupra căreia planează suspiciuni, nu poate fi promovată la Ministerul Apărării. Vă bateți joc de ofițeri. Eu voi fi alături de militari. Am semnat un răspuns prin care refuz candidatura lui Sturza. Am și recomandat o altă candidatură – Victor Gaiciuc, fost ambasador la NATO, în funcția de Ministru al Apărării. Reiterez, dacă veți insista pe persoane incompetente, indiferent de deciziile CC, eu astfel de decrete n-o să semnez. Să fie foarte clar. Ori acceptați profesioniști, ori căutați o soluție”.

„Funcționarea sistemului se bazează pe anumite principii – Constituția”, a adăugat acesta.

Acesta a venit cu un șir de inițiative legislative, care, conform lui, vin să se opună ultimelor proiecte de lege adoptate de Parlament. Acesta a propus indexarea pensiilor de două ori pe an și permiterea ca, chiar dacă moare, pensia unui bătrân să fie primită de urmașii acestuia.

De asemenea, acesta a vorbit și despre cursul valutar, supus unor speculații enorme în ultima vreme. Acesta a făcut un îndemn către toți oameni de afaceri pentru a-i susține inițiativele propuse.