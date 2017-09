ULTIMA ORĂ / Un adolescent și-a ÎMPUȘCAT colegii într-o şcoală din Rusia. A împușcat-o pe profesoară în cap. Cel puțin patru răniți (FOTO/VIDEO)

Autorităţile ruse anunţă că cel puţin patru persoane au fost rănite marţi dimineaţă, după ce un adolescent a început să tragă focuri de armă şi a lansat mai multe grenade fumigene într-o şcoală din regiunea Moscovei, relatează Russia Today.

Acest incident a avut loc într-o şcoală din localitatea Ivanteevka, situată la aproximativ 20 de kilometri nord-est de Moscova.

Potrivit primelor informaţii, un adolescent în vârstă de 15 ani a început să tragă în incinta şcolii cu o armă cu aer comprimat şi a aruncat mai multe grenade fumigene într-o clasă a şcolii din Ivanteevka.

Patru persoane au fost transportate la spital în urma incidentului din apropierea Moscovei.

De asemenea, autorităţile locale au închis şcoala pentru restul zilei.

”Copiii au fost trimişi acasă. Şcoala va fi închisă astăzi. Cursurile vor începe mâine”, se arată într-un comunicat al şcolii din Ivanteevka.



Students jumped from the second floor after a student opened fire in #Ivanteevka School in Moscow region pic.twitter.com/S8AT4XWSdx