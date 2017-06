Un român a devenit erou după ce a lovit un atacator, în noaptea atentatului de pe Podul Londrei (VIDEO)

Românul considerat erou pentru modul în care a acționat în timpul atentatului de sâmbătă seară din Londra este dezamăgit de autorități. Florin Morariu se teme acum pentru viața lui și spune că vrea să se simtă protejat pentru ca posibili cunoscuți ai celor trei teroriști să nu se răzbune, mai ales că a și văzut cum o persoană a fost înjunghiată de către atacatori. El a povestit cu lux de amănunte ce a făcut, fiind salvat la rândul lui de poliție în ultima clipăm, notează Digi24.

Ieșeanul a povestit apoi cu lux de amănunte, într-o intervenție telefonică la ProFM, cum a decurs totul. Florin a intrat în schimbul de noapte, la ora 19:40.

„Lucrez cu doi tunisieni, un croat și încă doi români. Am coborat in sala de lucru. Brutăria e situată fix în centrul London Bridge, lângă Borough Market. Brutăria are geamuri de sticla foarte mari, ca să vadă omul că se lucrează curat. Geamurile sunt la 4-5 m și dau în stradă. La ora 22:20, m-am uitat pe geam cu colegul croat. Centrul acolo e mereu agitat. În acel moment nu mai era foială, era haos. Toată lumea fugea, femei leșinau, cădeau pe jos, oamenii se ciocneau, unii fugeau dintr-o parte în alta. Nu mai știau unde să fugă. I-am spus lui Agron să ieșim. Am ieșit în ușa brutăriei. Veniseră la noi două fem de naţionalitate braziliană și s-au rugat să le lăsăm înăuntru. "Ce aţi păţit?". Erau foarte speriate, plângeau. Le-am dat un pahar de apă. Apoi am întrebat ce au păţit, ce e cu haosul ăsta, de aleargă toată lumea aşa? Au spus: De la London Bridge înspre Borough Market e o dubă care opreşte, coboară persoane din ea şi încep să omoare lumea pe stradă. Baza podului e la 250 metri distanţă de Borough Market și brutărie”, a povestit Florin Morariu, la ProFM.





„Era o linişte foarte aiurea (...) Dădea în el, sărea sânge şi pe o parte, şi pe alta”

Bărbatul nu a văzut ce s-a întâmplat decât atunci când teroriștii s-au apropiat de brutăria în care lucra.

„Din spusele persoanelor, mergeau, coborau, tăiau, iar urcau, iar coborau. Vă spun ce mi-au zis braziliencele. O fi sau nu adevărat, vă spun ce mi-au zis ele. Şi unde sunt ăştia, am întrebat. Au pistoale, au armament? Au spus: Nu, au doar cuţite. Am zis: au doar cuţite, nu sunt chiar periculoşi. Am luat două navete care erau acolo. Am vorbit cu colegii mei. Unii ziceau: stai aici, nu te duce. Ai grijă, unde te duci? Nu vezi că moare lumea pe stradă. Au spus: e atentat terorist. Şi braziliencele se speriaseră. Am zis că ies. Am ieşit pe uşă. În dreapta brutăriei este o ieşire a Borough Market, o piaţă aflată fix sub un pod, sub un pasaj. Acolo sunt multe tonete de metal. Am zis să mă duc. Am văzut că toată lumea ieşea buluc de pe aleea aia. Au ieşit, eu am intrat. Ei ieşeau în fugă şi eu intram. Am intrat cu navetele alea, m-am uitat. Nu mai era nimeni. Era o linişte foarte aiurea. Am zis: Ce Dumnezeu, frate, că nu e nimeni. Am mers vreo 5-10 paşi, nu știu sigur cam cât e distanța, și undeva în stânga m-am uitat. Era o altă alee. Sunt mai multe alei printre tonete. M-am uitat în stânga. Am văzut că erau patru persoane. Un cetățean care venea spre noi, dar nu fugea. Cred că nici nu conştientiza ce se-ntâmplă. În lateralele lui mai era câte o persoană. Undeva în spate se mai vedea o persoană, dar se vedea pe fundal. Abia îl vedeai. Atunci am văzut cum cel din dreapta a început să-i dea cu cuţitul începând de la gât, pe partea dreapta, să bage cuţitul în el. În acel mom, nu aveam prea mare distanţă faţă de ei. Cred că între 5 şi 7 metri. Mi s-au tăiat picioarele. Nemaivăzând chestia asta, îţi provoacă un şoc. Dădea în el, sărea sânge şi pe o parte, şi pe alta. Şi celălalt îi dădea. Omul a căzut în genunchi şi se uita la mine. Am avut o senzaţie, crede-mă că şi acum mi s-a ridicat părul pe mâini. Nu ştiam ce să fac. Mi-era şi milă. Într-un fel poate mi-a fost şi frică. Poate am avut şi curaj. Am zis: nu pot să fug, frate. Dacă fug, e posibil să mă prindă, pentru că nu ştiai câţi sunt. E pos să fie altul să mă taie şi pe mine. Am zis: Încerc, ce o fi, o fi. Aveam două navete. Am știut sigur că o să arunc una și o să se ferească. Şi se uita la mine cel din dreapta.

Am aruncat o navetă. În timp ce am aruncat, am şi fugit spre el. Am aruncat naveta, am fugit spre el și cu a doua navetă l-am lovit în cap. M-am tras înapoi şi cred că în aceeaşi secundă am văzut poliţia că intra pe poarta mare. Mi-au spus pe portavoce, văzându-mă cu bluză albă: "Go, give the grenade." Fugi că aruncă grenada. M-am întors şi am început să fug”, a spus ieșeanul.