Un agent cu experiență al FBI a fost exclus din ancheta privind implicarea Moscovei în alegerile prezidențiale americane

Unul dintre cei mai experimentați agenți ai Biroului Federal de Investigații (FBI, poliția federală) al SUA, Peter Strzok, suspectat că a scris mesaje în care l-a criticat pe președintele Donald Trump, a fost exclus din ancheta sensibilă privind ingerința Moscovei în alegerile prezidențiale americane, a indicat sâmbătă biroul procurorului special însărcinat cu dosarul privind Rusia, relatează AFP.

Strzok, adjunctul șefului contraspionajului din cadrul poliției federale, a fost până în această vară în prima linie a anchetei conduse de către procurorul special Robert Mueller privind ingerința Moscovei și suspiciunile privind o înțelegere între membrii echipei de campanie a lui Trump și Kremlin, potrivit The Washington Post și The New York Times, care invocă fiecare mai multe surse anonime.

''Imediat după aflarea acestor acuzații, biroul procurorului special l-a exclus pe Peter Strzok din cadrul anchetei'', a confirmat pentru AFP un purtător de cuvânt al serviciilor lui Mueller, Peter Carr.





Această dezvăluire survine într-un moment delicat pentru anchetă, la o zi după anunțul privind inculparea fostului consilier pentru securitate națională al lui Trump, Michael Flynn, care a recunoscut că i-a mințit pe agenții FBI și a acceptat să coopereze cu justiția.

Peter Strzok ''este considerat drept unul dintre anchetatorii cei mai experimentați și de încredere ai contraspionajului FBI'', scrie The New York Times. El a participat, de asemenea, la ancheta privind email-urile lui Hillary Clinton, în timpul campaniei prezidențiale din 2016.

Or, Peter Strzok avea o relație în acea vreme cu o avocată a FBI, potrivit The Washington Post. Cei doi ar fi făcut schimb de mesaje ce indicau un parti-pris împotriva lui Donald Trump și altele aparent favorabile referitoare la rivala lui democrată Hillary Clinton.

Potrivit The New York Times, Strzok a fost trecut la serviciul pentru resurse umane al FBI.

Sursa: Agerpres.ro