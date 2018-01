Un asteroid cu o formă neobişnuită se apropie de Pământ

Anunţ alarmant pentru planetă. Un asteroid cu formă ciudată se apropie de Terra.

O rocă spaţială cu formă ciudată va trece pe lângă planetă în toamna lui 2018. Asteroidul a fost descoperit pe 31 octombrie 2015, atunci când a trecut pe lângă Pământ la o distanţă de 480.000 de km.



Ceea ce a atras la aceast asteroid este forma sa, astronomii spunând că acesta are forma unui craniu uman. Asteroidul, care are un diametru de 640 de metri, va trece pe lângă Terra în luna noiembrie a acestui an, potrivit spynews.ro.