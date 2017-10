Un bărbat a primit 2 ani de pușcărie pentru o declarație separatistă în internet

Actualitate 11 Octombrie 2017, ora: 09:10

Războiul Stelelor - The Last Jedi: Fanii francizei Războiul Stelelor sunt în delir. Compania Lucasfilm a prezentat trailerul oficial al celui mai recent episod al seriei. Filmul se va numi "The Last Jedi" şi va fi disponibil în cinematografe la sfârșitul anului....