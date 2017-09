Un bărbat atacat în plină stradă de trei indivizi: „Mi-au ținut gura, m-au gâtuit, au început să mă lovească"

Atacat în plină stradă pentru că îşi apără drepturile. Un bărbat de 31 de ani din satul Puhoi, raionul Ialoveni susţine că a fost bătut şi sechestrat de trei persoane, care purtau cagule pe cap scrie publika.md.

Aceştia l-ar fi prins în curtea casei, l-au urcat în maşină şi l-au dus la marginea satului, unde l-au ameninţat cu moartea. Mai mult, agresorii i-ar fi săpat şi o groapă.

„Bărbatul a parcat aseară automobilul în preajma casei. În timp ce cobora din maşină a fost atacat de trei indivizi care purtau cagule. Aceştia l-au sechestrat şi l-au dus la marginea satului."





Adusă într-o vie, victima a fost din nou bătută şi ameninţată.

"Mi-au legat picioarele au reuşit să mă scoată, dar eu strigam, mi-au ţinut şi gura, m-au gâtuit, au început să mă lovească. Unul cu mască îmi zicea că mi-ai stricat toate planurile.", a declarat Nicolae Toma, victimă.

Bărbatul le-a povestit poliţiştilor că l-a recunoscut pe unul dintre atacatori. Este vorba despre un consătean, pe care l-a acţionat în judecată după ce l-ar fi bătut. Victima susţine că individul l-a obligat să-şi schimbe mărturiile.

"Aici bărbatul a fost bătut crunt. Indivizii l-au obligat să îşi schimbe mărturiile la următoarea şedinţă de judecată. În caz contrar va fi omorât. Victima a fost eliberată după ce a acceptat toate condiiţile impuse."

Rudele şi vecinii spun că nu au auzit nimic.

"Am auzit-o pe nevasta lui plângând şi eu am gândit că se sfădesc ei. Şi numai când a venit Colea acasă am văzut eu că ceva sa întâmplat.", a spus Pavel Andrian, bunelul victimei.

"El ca atare trebuia să meargă sudu cu dânsul şi el era închis şi eu nu ştiu cum lui i-au dat drumu el o făcut atâtea nebunii în satul acesta", a zis Tamara Andrian, mătuşa victimei.

Acum, soţia lui Nicolae spune că îi este frică pentru viaţa familiei.

„El nu e închis, el e fugar în căutare. În orice moment el a spus că poate să vină acasă şi să omoare soţul, pe mine.", a afirmat soția victimei, Sindi Toma.

Poliţia a confirmat că agresorul are antecedente penale şi că este în căutare. Acum, pe numele lui a mai fost iniţiat un dosar penal. Dacă va fi găsit vinovat, făptaşul şi complicii lui riscă până la 10 ani de închisoare.

„Poliţia la moment întreprinde toate măsurile pentru a reâine persoanele bănuite.Este ordonanţa procuraturii Ialoveni, unde victima a fost luată sub protecţie, până la soluţionarea problemei.", a declarat Pavel Damaschin, şef IP Ialoveni.

Un alt atac a fost comis în satul Rîşcova din Criuleni. Poliţia a fost alertată de o femeie, care a declarat că trei indivizi, care aveau cagule pe cap, au pătruns în casa ei, au bătut-o şi au furat peste 115 mii de lei.