Un bărbat din Canada a ieșit afară și a văzut o casă apărută de nicăieri pe terenul său. Acesta a sunat la poliție

Un barbat din Canada a avut recent parte de un soc, atunci cand a descoperit ca pe terenul sau a fost abandonata o casa. Nu si-a putut explica evenimentul, dar a decis sa ceara rapid ajutorul autoritatilor pentru a elucida misterul.

Cazul lui Patrick Maze a lasat pe toata lumea cu gura cascata, odata ce barbatul a impartasit povestea cu prietenii virtuali. A postat si mai multe imagini pe contul sau de Facebook, pentru a le cere internautilor un sfat.

In plus, momentul a fost catalogat drept bizar chiar si de catre oamenii legii, pentru ca nu mai vazusera niciodata o casa abandonata pur si simplu in acest fel. In prima faza s-au gandit ca ar putea fi furata, asa ca au demarat o ancheta.





Persoana care a lasat casa se pare ca nu s-a obosit sa o mai dea jos de pe utilajul cu ajutorul caruia o tractase pana acolo, informează ciao.ro.

Cel mai probabil s-a gandit ca e un teren abandonat, asa ca i s-a parut locul perfect sa isi abandoneze casa. „Ati gasit vreodata o casa lasata pur si simplu pe proprietatea voastra”, a fost mesajul lui Patrick Maze de pe Facebook.

Sursa: Antena3.ro