Un bărbat s-a sinucis electrocutându-se în zona inimii după ce soția a intentat divorț

Un tânăr de 34 de ani s-a sinucis electrocutându-se în zona inimii după ce soția a intentat divorț, scrie libertatea.ro.







Bărbatul din Rădăuți și-a pus capăt zilelor într-un mod șocant și brutal, electrocutându-se în zona inimii. El a fost găsit în dormitorul casei sale, fără suflare, întins pe pat, cu fața în sus. La nivelul pieptului a fost identificată o curea elastică sub care se afla un cablu electric dezizolat, care era în priză, sub tensiune la 220 Volți.

Sub curea, în dreptul inimii, a fost identificată o arsură de culoare violacee, arsură rezultată în urma contactului cu firele dezizolate sub tensiune și marca de intrare a curentului electric. Când a fost găsit cadavrul, cablul respectiv era încă sub tensiune.





La fața locului au ajuns polițiștii, care au demarat cercetări. Din audierile cunoscuților a reieșit că bărbatul era de mai mult timp în depresie din cauză că se află în plin proces de divorț, cu soția sa.

De altfel, el s-a exprimat în mai multe rânduri, că dacă va divorța viața lui nu mai are rost.