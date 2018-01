Un consilier din CMC şi-a depus mandatul

Consilierul fracțiunii Blocul Electoral „Platforma Popular Europeană – Iurie Leancă” din Consiliul municipal Chişinău, Victor Lutenco, şi-a depus mandatul. Alesul local menționează că, deși demisionează, nu renunță la ideile sale şi va continua să se implice, transmite IPN.



„Astăzi mi-am depus cererea de demisie din funcția de consilier municipal Chișinău. Le urez mult succes, inspirație și voință colegilor mei din Consiliu, din executiv și din societatea civilă. Multe idei, obiective, planuri am reușit să le realizez, altele – mai puțin. Nu renunț la ele: voi continua să mă implic, să ajut, să contribui cât voi putea. Le mulțumesc foarte mult tuturor celor care au avut încredere în mine, cu care am lucrat împreună şi cu care am reușit să schimbam lucrurile spre bine”, a scris Victor Lutenco pe o rețea de socializare.



Candidatul supleant pe listele BE „PPE – Iurie Leancă” este ex-ministrul culturii şi fostul deputat Ghenadie Ciobanu, pedagog, compozitor, profesor universitar, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice.