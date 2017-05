Un copil poate lua numele de familie al mamei sau al tatălui

Potrivit Codului Familiei, toate persoanele căsătorite au drepturi şi obligaţii egale în relaţiile familiale, indiferent de sex, rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, opinie, apartenenţă politică, avere şi origine socială.

Persoanele care doresc să se căsătorească sunt obligate să se informeze reciproc despre starea sănătăţii lor. Cei care doresc să se căsătorească, la solicitare, pot efectua un examen medical gratuit, în scopul depistării bolilor sau a agenţilor patogeni ce pot fi transmişi copiilor, cu acordul informat al lor.

Vârsta matrimonială minimă este de 18 ani

Impedimente la căsătorie

Drepturile copiilor minori

Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vârstei matrimoniale, dar nu mai mult decât cu doi ani.Reducerea vârstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.Nu se admite încheierea căsătoriei între persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită; rude în linie dreaptă până la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun; adoptator şi adoptat; adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, până la al II-lea grad inclusiv; curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei; persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu; persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada când ambele îşi ispăşesc pedeapsa; persoane de acelaşi sex.Conform capitolului 10 din Codul Familiei, fiecare copil are dreptul să locuiască în familie, să-şi cunoască părinţii, să beneficieze de grija lor, să coabiteze cu ei, cu excepţia cazurilor când aceasta contravine intereselor copilului. De asemenea, are dreptul la protecţie contra abuzurilor, inclusiv contra pedepsei corporale din partea părinţilor sau a persoanelor care îi înlocuiesc.

În cazul încălcării drepturilor şi intereselor legitime ale copilului, inclusiv prin neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare de către părinţi (a unuia dintre ei) a obligaţiilor de întreţinere, educaţie şi instruire, sau în cazul abuzului de drepturile părinteşti, copilul poate să se adreseze de sine stătător autorităţii tutelare pentru apărarea drepturilor şi intereselor sale legitime, iar de la vârsta de 14 ani - instanţei judecătoreşti.





Minorii au dreptul să-şi exprime opinia la soluţionarea în familie a problemelor care îi ating interesele şi să fie audiat în cursul dezbaterilor judiciare sau administrative. De opinia copilului care a atins vârsta de 10 ani se va ţine cont în mod obligatoriu dacă aceasta nu contravine intereselor lui.

Numele de familie și prenumele copiilor

Copilul dobândește numele de familie al părinţilor săi. Dacă părinţii poartă nume de familie diferite, copilul va lua numele de familie al tatălui sau al mamei, în baza acordului comun al acestora.

El va purta un prenume simplu sau unul compus din două prenume, potrivit voinţei ambilor părinţi. În caz de litigiu între părinţi privind numele de familie şi/sau prenumele copilului, decide autoritatea tutelară.

În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), oficiul stării civile poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vârsta de 16 ani. Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vârsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

