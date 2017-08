Un culturist și antrenor al unor vedete a murit la vârsta de 46 de ani după două săptămâni de comă

Rich Piana, culturist american și antrenor al unor vedete a murit la vârsta de 46 de ani, informează vineri BBC.







Piana se afla de două săptămâni în comă indusă după ce la 10 august și-a pierdut cunoștința în locuința sa, în timp ce era tuns de prietena lui și a fost dus de urgență la spital.

Soția lui Piana, Sarah, care nu mai trăia alături de acesta, a confirmat vestea pe Instagram. ''Abia îmi vine să cred... sunt atât de tristă & îndurerată că nu a rezistat'', a scris ea în mesajul publicat pe rețeaua de socializare. ''Vreau să spun doar atât, îți mulțumesc Rich pentru că m-ai învățat atât de multe despre viață, fie că a fost pe calea cea ușoară sau pe cea grea'', a adăugat aceasta. ''Ai ajuns la inima multor oameni și i-ai ajutat pe atât de mulți!'', a mai scris Sarah care a ținut să precizeze că cei doi erau în continuare căsătoriți legal, în ciuda zvonurilor că ar fi divorțat, și că i-ar fi salvat acestuia viața în trecut.





Prietena lui Rich Piana, Chanel Jansen, a publicat o fotografie realizată în timp ce îl ține de mână pe fostul culturist, pe patul de spital și a mulțumit fanilor acestuia pentru mesajele de încurajare.

Rich Piana a fost un campion de culturism care a câștigat mai multe titluri în cadrul concursurilor de bodybuilding, inclusiv pe cel de Mr. California, mai arată sursa citată.

El avea peste un milion de fani pe Instagram, iar înregistrările sale video publicate pe Youtube se bucurau de mii de vizualizări. În ultimii ani, Piana a renunțat să participe la competițiile de culturism concentrându-se pe afaceri, printre acestea numărându-se o firmă de suplimente alimentare.

Piana a apărut în mai multe seriale de televiziune și emisiuni printre care 'Scrubs' și 'Ripley's Believe It or Not', dar a activat și în 'Planet of the Apes' și a colaborat cu "The Mountain" din Game of Thrones — Hafthor Julius Bjornsson.

Rich Piana a practicat culturismul de la vârsta de 11 ani și a recunoscut că uneori a utilizat steroizi anabolizanți.

Un alt campion de culturism a murit la începutul acestei săptămâni în America. Dallas McCarver, în vârstă de 26 de ani, a fost găsit fără viață și, potrivit TMZ, acesta s-ar fi înecat cu mâncare.

Sursa: agerpres.ro