Un cunoscut actor este acuzat de complicitate la hărțuire sexuală și rasială

Una din actrițele din serialul "ER", Vanessa Marquez susține că a fost hărțuită pe platourile de filmare ale seriei NBC și că George Clooney, împreună cu celelalte vedete ale show-ului pe teme medicale și cu producătorii, au trecut-o pe o "listă neagră" pentru că a îndrăznit să se plângă de acest lucru, motiv din care nu a mai primit niciun rol și a fost nevoită să-și încheie cariera de actrița, conform The Wrap.

Enervată de "ipocrizia" lui Clooney, care a luat poziție în cazul deja de notorietate al abuzurilor sexuale și violurilor săvârșite de celebrul producător Harvey Weinstein, Vanessa Marquez l-a atacat pe celebrul actor pe Twitter.

"Clooney a intervenit ca eu să ajung pe lista neagră atunci când am avut curajul să vorbesc despre hărțuirile de pe platourile de filmare ale seriei ER. Femeile care nu acceptă aceste abuzuri și refuză acest joc, își pierd cariera. Eu mi-am pierdut cariera", a declarat ea.





Vanessa Marquez a interpretat rolul asistentei Wendy Goldman în 27 de episoade ale seriei, între anii 1994 și 1997. Ea a susținut pe Twitter că a fost hărțuită sexual și rasial de unele dintre vedetele serialului. Conform acesteia, actorul Eriq La Salle și un cameraman ar fi încercat să o pipăie în părțile intime, iar actorii Anthony Edwards, Noah Wyle și Julianna Margulies foloseau zilnic insulte cu caracter rasial atunci când i se adresau.

George Clooney a solicitat un drept la replică din partea publicației TheWrap.

"Nu am știut că Vanessa (Marquez) a fost trecută pre vreo listă neagră. O cred însă pe cuvânt. Eu nu am fost nici scenarist, nici producător și nici regizorul acelei serii. Nu am avut nicio legătură cu hotărârile luate privind actorii din distribuție. Eu am fost un actor și doar un actor. Dacă ea susține că am avut eu vreo legătură cu luarea unor decizii privind cariera ei, atunci a fost mințită. Faptul că nu aveam cum să-i afectez cariera este dublat doar de faptul că nici nu i-aș fi făcut așa ceva, chiar dacă aș fi putut", a susținut Clooney, actor devenit celebru tocmai cu rolul din seria "ER".

Sursa: agerpres.ro