Un deputat își anunță plecarea din politică

Deputata fracțiunii Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Maria Ciobanu, își așteaptă expirarea mandatului ca pe o „izbăvire”. Anunțul a fost făcut pe o rețea de socializare, transmite CURENTUL.

Maria Ciobanu menționează că anul 2017 a fost unul al dezamăgirilor profunde.

„Gânduri răzlețe la sfârșit de an calendaristic…





Anul 2017 a fost pentru mine unul de dezamăgiri profunde, de constatare (a câta oară?) că politicienii trăiesc într-o altă dimensiune, că politica este murdară, pentru că prea mulți dintre acei „aleși” de cei mulți sunt murdari”, a scris politiciana.

De asemenea, ea menționează că s-a schimbat mult în acești ani.

„Anul 2018 va fi ultimul an în care voi mai fi în politică. M-am schimbat atât de mult încât sunt momente în care nu mă mai recunosc. Am ajuns să cred în sinceritatea a câțiva oameni, îi pot număra pe degete, pe care îi știu de o viață. În rest, au fost doar niște însoțitori pasageri prin viață, pe care nu i-am cunoscut niciodată cu adevăratelea. Cu acei în care am crezut și pe care îi credeam prieteni nici nu mă mai salut… S-au vândut… moldovenește sau de frica lui Plaha tac molcom”.

Maria Ciobanu menționează că așteaptă cu nerăbdare expirarea mandatului de deputat.

„Aștept expirarea mandatului de deputată ca pe o izbăvire. Voi avea nevoie de mult timp pentru a reveni la ceea ce eram odată: om care trăiește printre oameni, nu printre hiene, care sunt gata să te sfâșie din simplul motiv că nu ești ca ei…”, a scris deputata.