Un fost star porno vrea să candideze la alegerile prezidențiale din Rusia. Ce măsuri vrea să impună starul

Un fost star porno din Rusia vrea să candideze la alegerile prezidențiale de anul viitor.

Elena Berkova, în vârstă de 32 de ani, a trecut în revistă și principalele măsuri pe care vrea să le ia: să introducă pedeapsa cu moartea pentru cei care comit abuzuri sexuale, relatează Daily Mail.

Îmbrăcată doar în lenjerie intimă, Elena Berkova s-a urcat pe o masă, s-a așezat într-o poziție provocatoare și apoi a anunțat: „Voi candida la alegerile prezidențiale din Rusia”. Mamă a doi copii, Elena este un fost star porno care își dorește să aibă succes și pe plan politic.





Femeia în vârstă de 32 de ani a candidat și pentru funcția de primar în Sochi, ceea ce înseamnă, potrivit ei, că „a fost implicată în politică”. Acum, ea a decis să facă acest pas și pentru că „s-a săturat de oameni ca Harvey Weinstein”. A făcut astfel referire la scandalul de hărțuire sexuală în care a fost implicat producătorul de la Hollywood, care a dus la o adevărată campanie privind agresiunile sexuale la care sunt supuse femei, dar și la alte dezvăluiri privind comportamentul unor nume mari din cetatea filmului.

„Am luat această decizie recent, pentru că femeile sunt o parte activă din campania prezidențială. Unele sunt chiar din showbiz. Am candidat la postul de primar din Sochi și am luat parte din politică, așa că am decis să candidez la alegerile prezidențiale din Rusia. Plănuiesc să fac divorțul imposibil pentru un bărbat, având în vedere că femeile poartă întreaga responsabilitate pentru copii. Plănuiesc să introduc educația sexuală în școli. Și să introduc un examen de sex obligatoriu. Deseori, tinerii nu știu despre normele legale legate de sex, igienă, să nu mai menționăm de plăcere”, a spus Elena Berkova, în înregistrarea postată pe Instagram.

Sursa: Libertatea.ro