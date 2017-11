Un istoric din Rusia explică de ce Lenin a distrus economia Rusiei: „Iubea lenea”

Se obișnuiește să se considere că Rusia pre-revoluționară era o țară înapoiată fără speranță, pe care Lenin a adus-o pe drumul dezvoltarii si a modernizarii. Istoricii moderni resping acest mit comunist. Economia Rusiei era în creștere, iar atunci cand bolsevicii au facut-o „planificată”, a iesit un dezastru. Revista „Ogoniok” explica de ce Lenin a fost un „manager” prost pentru Rusia, transmite paginaderusia.ro

Atunci când Karl Marx a scris despre necesitatea înlocuirii pieței capitaliste cu una planificata, el nu a explicat cum să se facă acest lucru. Bolșevicii au improvizat conform cu abilitățile lor intelectuale si au implementat ideea lui Marx în cel mai simplu mod – prin naționalizarea economiei. Ca urmare, cea mai mare economie din lume a fost distrusă. Banii nu mai valorau nimic, oamenii și-au pierdut economiile, devenind dependenți de noua putere.

În același timp, nimic din ce a promis Lenin nu s-a pustut înfăptui. Tramvaiele au devenit gratuite, dar nu mai ieșeau din depouti pentru ca erau stricate. Medicamentele erau gratuite, dar au dispărut din farmacii. Apartamentele erau gratuite, dar nu existau lemne cu care sa fie incalzite. Baile erau gratuite, dar fără apă. Hainele erau impartite la toată lumea, dar nu ajungeau pentru toti.





Lenin nu a lucrat niciodată în viata lui, fiind un „revolutionar de profesie”. În 1917, el a spus: „Fiind un om care nu a fost niciodata in nevoie, nu m-am gândit cum sa obtin painea. Pâinea a fost pentru mine ceva de genul unui produs secundar al scrisului”.

Într-un fel, el traia într-o lume a abstracțiilor pe care a încercat să o facă reală. Era o persoană rece și indiferentă. Suferința altor oameni nu-l interesa. Nu voia să știe nimic despre asta. Însă avea grijă de el însuși. Soția lui, Nadejda Krupskaia, spunea că, în cea mai mare parte, lui „Volodia îi place linistea și să fie curat”. Lenin însuși, după evenimentele din octombrie 1917, a admis în scrisoarea catre mama sa: „Lenea și solitudinea sunt cele mai bune pentru mine”.

La Kremlin, familia lui Lenin avea un apartament cu patru camere, cu mai mulți „servitori”. Dar, mai presus de toate îi plăcea să trăiască în afara orașului, în fosta moșie a primarului de Moscova, în Gorki – într-o casa cu etaj și coloane de piatra albă. Acolo era păzit de peste 30 de ofițeri de securitate.

Apartamentul de la Kremlin, însa, a ramas in folosinta familiei sale. Când a ordonat sa se faca reparatii acasa, Lenin știa deja cum functioneaza sistemul creat de el, și l-a instruit pe gestionarul de la Kremlin: „Vă îndemn categoric să-i transmiteti (foarte serios) sefului munictorilor, sa finalizeze lucrarile complet la 1 octombrie. Absolut complet…Și sa le spuneti in plus de la dvs.: nu voi tolera încălcarea termenului limita. Găsiți-mi cei mai vrednic constructor, vreau sa știu numele lui”.

Ca urmare, 160 de persoane au lucrat la apartamentul lui Lenin 24 din 24 pentru ca locuinta sa fie gata la termenul specificat, scrie paginaderusia.ro