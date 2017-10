Un moldovean a creat platforma cu inteligență artificială care inserează automat diacriticile în text în funcție de context

Dacă ați pierdut nenumărate ore doar pentru a insera diacritice într-un text în română, atunci Vitalie Eșanu a venit cu o soluție: A creat o platformă cu Inteligență Artificială care învață să insereze diacritice în funcție de context.







În cadrul versiunii 1.1 a platformei, inserarea diacriticilor se face cu o precizie de 99,97%.

Platforma o puteți găsi aici: diacritice.ai, sau să vă instalați extensia Chrome.





„Recent experimentam cu Inteligența Artificială, mai exact cu Machine Learning, mai exact cu Deep Learning… pentru geeks… mă jucam cu LSTM.

Mi-a venit un gând să încerc să corectez cu ajutorul LSTM diacriticele în limba română.

Am cumpărat cel mai puternic GPU găsit prin țară, un NVIDIA Geforce GTX 1080 TI. Fără GPU în Deep Learning nu faci nimic. Cumperi cât te ține buzunarul, altfel pierzi timpul. Am construit un model AI, am colectat texte în limba română de pe Internet. I-am dat GPU-ului să ”rugume” acest text și rezultatul l-am pus pe server online.

Țin să menționez că modelul AI nu are idee de limba română, cuvinte în limba română sau reguli de care să se conducă. Simplu, îi dai cât mai mult text și îl lași singur să se descurce. Serverul a muncit din greu câteva zile până am primit precizia uimitoare de 99.97%.

Boom! AI-ul a învățat să pună diacriticele în dependență de context. Încercați: „Langa casa mea nu creste iarba. Langa casa creste un copac”, scrie Vitalie pe blogul său.

Sursa: diez.md